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Nemačke bezbednosne službe identifikovale su dvojicu osumnjičenih za pokušaj sabotaže dronom početkom avgusta na aerodromu Lajpcig/Hale, a jedan od njih, ruski državljanin Oleg L, prema istražnim spisima, povezan je sa ruskom vojnom obaveštajnom službom GRU.

Prema navodima nemačkog lista Velt, nemačke bezbednosne službe znale su za Olegove veze sa GRU već kada je ušao u Nemačku, ali on tada nije stavljen pod nadzor. Prema najnovijim saznanjima, Oleg L. sada se nalazi u Rusiji.

Nemačke vlasti sumnjaju da je Oleg L. bio zadužen za organizaciju i logistiku operacije. Drugi osumnjičeni je državljanin Belorusije Andrej K.

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Foto: Hendrik Schmidt/DPA

Istraga se, između ostalog, zasniva na DNK tragovima pronađenim na opremi korišćenoj za upravljanje dronom. Istražitelji su na konstrukciji antene za upravljanje letelicom pronašli ostatke rukavica sa DNK tragovima.

Prema navodima nemačkih medija, ti tragovi su ranije evidentirani u Finskoj i Litvaniji i povezani su sa Andrejom K, koji je u tim zemljama bio poznat zbog krivičnih dela.

Andrej K. se, prema istražnim spisima, povezuje i sa požarom u prodavnici "Leroa Merlin" u poljskom gradu Lođu 2024. godine. Poljske vlasti taj slučaj tretiraju kao sabotažu, a i u toj istrazi su, navodno, pronađeni tragovi koji vode ka Rusiji.

Pokušaj napada na aerodromu Lajpcig/Hale dogodio se početkom avgusta, kada je u blizini ukrajinskog transportnog aviona "Antonov An-124" pronađen dron sa eksplozivom.

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Foto: FILIP SINGER/EPA

Prema navodima istražitelja, u dronu se nalazilo oko 1,8 kilograma eksploziva, dok je avion bio napunjen sa oko 25.000 litara kerozina. Do eksplozije nije došlo jer se detonator otkinuo.

Nemačka vlada je početkom septembra optužila Rusiju za napad, dok je Moskva te navode odbacila.

Nemačko savezno tužilaštvo vodi istragu zbog sumnje u pokušaj izazivanja eksplozije i opasnog ometanja vazdušnog saobraćaja.

Nemačke vlasti su nakon toga najavile zatvaranje ruskog generalnog konzulata u Bonu i "Ruskog doma" u Berlinu, a Moskva je odgovorila zatvaranjem više nemačkih instituta "Gete" u Rusiji.

Kurir.rs/Velt

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