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Velika većina građana Nemačke ne smatra kancelara Fridriha Mercapravom osobom za tu funkciju, pokazala je anketa instituta za istraživanje javnog mnjenja INSA, objavljena danas.

Čak 78 odsto učesnika internet ankete, sprovedene za nemački tabloid "Bild", odgovorilo je sa "ne" na pitanje: "Da li je Fridrih Merc (i dalje) prava osoba za kancelara?"

Samo 14 odsto ispitanika smatra da jeste, dok osam odsto nije dalo odgovor.

Rezultati ukazuju na značajan pad podrške Mercu u odnosu na sredinu prošle godine. Tada je više od 30 odsto ispitanika bilo zadovoljno njegovim radom.

Nepopularan i među konzervativcima

Merc, lider konzervativne Hrišćansko-demokratske unije (CDU), koja je na vlasti u koaliciji sa bavarskom Hrišćansko-socijalnom unijom (CSU) i Socijaldemokratskom strankom (SPD), suočava se sa slabom podrškom čak i među konzervativnim biračima.

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Foto: Michael Kappeler/DPA

Među biračima CDU-a koji su učestvovali u anketi, 58 odsto smatra da Merc nije prava osoba za funkciju kancelara, dok ga 36 odsto podržava.

Sve manje podrške za "zaštitni zid" protiv AfD-a

Kada je reč o odnosu prema krajnje desnoj Alternativi za Nemačku (AfD), rezultati ankete pokazuju i slabljenje podrške takozvanom "zaštitnom zidu" - principu prema kojem tradicionalne stranke odbacuju bilo kakvu saradnju sa AfD-om.

Gotovo polovina ispitanika, odnosno 46 odsto, smatra da takva politika nije odgovarajuća. Istovremeno, oko trećine građana i dalje podržava "zaštitni zid" prema AfD-u.

Kurir.rs/Bild

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