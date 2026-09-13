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Irak je pronašao i zaplenio raketnu platformu na svojoj teritoriji koja je korišćena u napadu na naftnu infrastrukturu Saudijske Arabije, saopštio je šef iračke službe za bezbednosne informacije Sad Man.

Man je rekao da je obaveštajno-bezbednosni tim posle opsežne istrage locirao platformu na teritoriji Iraka.

Istraga se nastavlja uz učešće forenzičkih i tehničkih stručnjaka, a cilj je da se, osim platforme, utvrdi i identitet osoba umešanih u napad.

Paralelno se nastavljaju terenske i obaveštajne aktivnosti usmerene na identifikovanje svih odgovornih za napad.

Napadi su u četvrtak pogodili stanice na saudijskom naftovodu u oblastima Rijada i Medine, saopštilo je saudijsko Ministarstvo energetike. Rad naftovoda privremeno je obustavljen radi procene štete, dok je Ministarstvo spoljnih poslova navelo da je bilo povređenih i materijalne štete.

Američki CNN je ranije, pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika, objavio da su preliminarne procene pokazale da su stanice napadnute dronovima lansiranim sa teritorije Iraka.

Naftovod Istok–Zapad predstavlja važnu alternativnu rutu za izvoz saudijske nafte. Njime se nafta transportuje ka lukama na Crvenom moru, čime se zaobilazi Persijski zaliv.

Napadi na saudijsku naftnu infrastrukturu dogodili su se istog dana kada su Huti zauzeli jemenski lučki grad Moču i, prema navodima jemenskih zvaničnika, ostrvo Perim u moreuzu Bab el-Mandeb, dodatno ugrožavajući ključne pomorske rute za izvoz saudijske nafte.