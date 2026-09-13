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Naredna runda mirovnih pregovora ukrajinske i ruske strane planirana je za oktobar, izjavio je danas šef kancelarije ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Kiril Budanov.

On je napomenuo da se pregovori vode u trilateralnom formatu, ali nije precizirao mesto održavanja potencijalnog sastanka, javlja ukrajinski RBK.

Portparol ruskog predsednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, ranije je izjavio da Kremlj očekuje nastavak trilateralnih mirovnih pregovora sa Ukrajinom i Sjedinjenim Američkim Državama u doglednoj budućnosti, ali je naglasio da trenutno ne postoji konkretan plan za mirno okončanje rata, podsetila je agencija.

Prema rečima Peskova, u Kremlju navodno postoji zajednička politička želja za nastavkom trilateralnih pregovora.

On je takođe naglasio da Kremlj ne želi i neće javno raspravljati o bilo kakvim tačkama potencijalnog mirovnog sporazuma.