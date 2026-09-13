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Bivši gradonačelnik malog grada u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, Dominik Fopoli, proglašen je odgovornim za seksualno zlostavljanje sedam žena i naloženo mu je da plati ukupno 13 miliona dolara na ime naknade štete, prenosi Foks njuz.

Fopoli, koji je predvodio grad Vindzor u severnoj Kaliforniji od kraja 2018. do 2021. godine, moraće da isplati odštetu ženama, čije se optužbe odnose na period od 2001. do 2020. godine.

Ove sume kretaće se od 6.000 do preko 4.600.000 dolara po osobi.

On bi takođe mogao da bude obavezan da ženama plati i kaznenu odštetu, a ta faza građanske parnice počinje u utorak.

Fopoli je dosledno negirao bilo kakve nezakonite radnje i nikada nije krivično optužen u vezi sa ovim navodima.

On se povukao sa funkcije gradonačelnika u maju 2021. nakon što su četiri žene istupile u javnost putem lista San Francisco Chronicle i optužile ga za seksualno zlostavljanje.

Tužba, podneta u aprilu 2022. godine, detaljno je iznela navode sedam žena koje su u sudskim spisima označene kao “Džejn Dou” , pod pseudonimom za neimenovane tužiteljke.

Nekoliko žena je tvrdilo da im je Fopoli sipao drogu u piće pre nego što ih je zlostavljao, dok je jedna od njih tvrdila da ju je silovao desetine puta, uključujući i jedan navodni incident u kojem ju je, kako je navela, lisicama vezao za krevet.

Prema pisanju lista, ukupno 13 žena optužilo je Fopolija za seksualno zlostavljanje ili nedolično ponašanje.

Kancelarija državnog tužioca je 2024. godine obustavila krivičnu istragu protiv Fopolija, navodeći da tužioci nemaju dovoljno dokaza za podizanje optužnica u slučajevima koji u tom trenutku nisu zastareli.

Fopoli je svedočio tokom parničnog postupka koji je počeo u julu, ponovo negirajći optužbe iznete protiv njega.

Fopolijev advokat, Endru Voters, izjavio je da će tražiti poništavanje suđenja zbog tvrdnji da je sud nepropisno isključio ključne svedoke odbrane, a ako to ne uspe, najavio je žalbu.

Fopoli je, obraćajući se novinarima ispred zgrade suda, rekao da njegove tužiteljke “pokušavaju da ga razapnu zbog nečega za šta nije odgovoran”, dodajući da su motivisane isplatom od 13 miliona dolara.

Fopolija i dalje čeka odvojena tužba koju je podnela Fara Abraham, influenserka sa društvenih mreža i bivša rijaliti zvezda, koja tvrdi da ju je bivši političar silovao u martu 2021. godine na kućnoj zabavi na Floridi.

Očekuje se da će taj parnični postupak stići do suđenja sledeće godine.