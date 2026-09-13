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Kineske kompanije dostavile su Iranu satelitske snimke američke vazduhoplovne baze Muvafak Salti u Jordanu pre i nakon iranskog raketnog napada 17. jula, u kojem su poginula tri američka vojnika, objavio je danas Volstrit džurnal (WSJ), pozivajući se na američke zvaničnike.

Prema navodima lista, američke vlasti povezale su satelitske snimke sa napadom, što ocenjuju kao najjasniji dosad poznat dokaz da je kineska podrška Iranu tokom sukoba doprinela pogibiji američkih vojnika.

Vašington, međutim, nije optužio Peking za direktno učešće u napadu, naglašava njujorški list.

Američki zvaničnici su, prema pisanju lista, o snimcima razgovarali sa kineskim kolegama, koji su odbacili navode i zatražili dokaze.

Portparol kineske ambasade u Vašingtonu rekao je da je saradnja Pekinga i Teherana u skladu sa međunarodnim pravom, optužujući neimenovane kritičare za "zlonamerno povezivanje i ocrnjivanje drugih zemalja".

U napadu Irana na bazu Muvafak Salti 17. jula poginula su tri američka vojnika.

Vašington je u maju uveo sankcije protiv tri kineske satelitske kompanije zbog, kako je navedeno, omogućavanja iranskih vojnih operacija.

Kurir.rs/Volstrit džurnal

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