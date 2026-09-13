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Ruska Irkutska oblast u Sibiru povećala je novčane naknade za ljude koji regrutuju strane državljane u rusku vojsku na 1,5 miliona rubalja (17.800 dolara) po regrutu, što je najviša takva nagrada koju je do sada ponudila neka ruska oblast, objavio je nezavisni portal "Vjorstka" 11. septembra.

Guverner Irkutske oblasti Igor Kobzev potpisao je dekret početkom ove nedelje, kojim je uvedena isplata od 1,5 miliona rubalja za svakoga ko dovede do toga da strani državljanin ili osoba bez državljanstva potpiše ugovor sa Ministarstvom odbrane Rusije.

Oblast nudi novčane naknade za regrutovanje vojnika po ugovoru od aprila. Regruteri su ranije mogli da dobiju do 400.000 rubalja (4.700 dolara), što znači da je maksimalna isplata za dovođenje stranog državljanina za sedam meseci gotovo učetvorostručena, navodi "Vjorstka".

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Novim dekretom prvi put je uvedena i posebna kategorija za strane državljane i osobe bez državljanstva. Naknade za regrutovanje ruskih državljana koji su registrovani van Irkutske oblasti udvostručene su sa 400.000 na 800.000 rubalja (9.500 dolara).

I druge ruske oblasti povećale su podsticaje, dok Moskva pokušava da obezbedi dodatno ljudstvo za rat u Ukrajini.

Smolenska oblast povećala je naknadu za regrutere sa 115.000 rubalja (1.300 dolara) na milion rubalja (11.900 dolara), dok je Rjazanjska oblast pojedine naknade za regrutovanje povećala na 805.000 rubalja (9.500 dolara).

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Kako tvrdi "Kijev independent", do povećanja isplata dolazi usred sve više dokaza da se Rusija oslanja na strane državljane, posebno ljude iz siromašnijih zemalja, kako bi popunila svoje redove.

Koordinacioni štab Ukrajine za postupanje sa ratnim zarobljenicima saopštio je u aprilu da je identifikovao najmanje 28.391 stranog državljanina iz 136 zemalja koji se bore u ruskoj vojsci.

U taj broj nisu uračunate regularne severnokorejske trupe. Organizacija "Amnesti internešenel" navela je ove podatke u izveštaju objavljenom 10. septembra, ali je istakla da nije mogla nezavisno da ih proveri.

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"Amnesti internešenel" navodi da je regrutovanje stranih državljana u Rusiji često uključivalo "obmanjujuće, prinudne i eksploatatorske prakse", među kojima su bila lažna obećanja o civilnim poslovima, visokim zaradama, pravu na boravak ili dobijanju ruskog državljanstva.

Organizacija za zaštitu ljudskih prava dokumentovala je slučajeve u kojima su regruti tvrdili da su potpisivali ugovore koje nisu razumeli, da su im oduzimani pasoši, da su prolazili kroz veoma kratku vojnu obuku, da im je kretanje bilo ograničeno i da su im pretili kada su pokušavali da napuste vojsku.