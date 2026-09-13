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- Veoma smo posvećeni pokušajima da pronađemo put napred ka rešavanju sukoba, a Tramp je tome veoma posvećen. Vitkof i ja smo tome veoma posvećeni. Predsednik Zelenski je, prema onome što smo videli, veoma posvećen tome, a prema onome što smo čuli, predsednik Putin je takođe veoma posvećen tome. Moramo da pronađemo pravu formulu koja će, nadamo se, odgovarati svima i omogućiti da se proces pokrene napred - rekao je Džared Kušnerputem video-linka na konferenciji Jaltske evropske strategije u Kijevu.

Kušner je istakao da, prema njegovom mišljenju, mirovni sporazumi i drugi politički dogovori imaju dve važne komponente: pored detaljne pripreme sporazuma, neophodno je iskoristiti pravi trenutak za njegovo zaključivanje.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

- Morate obaviti detaljne konsultacije sa stranama, utvrditi kako će sporazum izgledati, a zatim morate stvoriti zamah ili pronaći pravi trenutak - rekao je on.

Prema rečima Trampovog zeta, ako pravi trenutak dođe pre nego što strane obave sav neophodan posao, sporazum neće biti moguć.

- A ako obavite sav posao, ali ne uspete da stvorite zamah, ne pronađete priliku i onda ne uspete da postignete dogovor - dodao je Kušner.

On je izjavio da bi Ukrajina mogla da se povuče na granice koje je odredila Rusijakako bi se postigao mirovni dogovor, ali da Kijev trenutno ne želi da pristane na ruske uslove.

Kušner i Vitkof posetili su Moskvu 5. septembra, gde ih je primio Putin. Dan kasnije sastali su se sa Zelenskim u Kijevu. Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakovrekao je da su Putin i Tramp 8. septembra razgovarali telefonom.

Rusija je više puta potvrdila da je posvećena rešavanju ukrajinske krize diplomatskim putem, dok istovremeno tvrdi da vlasti u Kijevu nisu spremne da sukob reše pregovorima i obrnuto.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

- Zet američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner, dobro razume rusku poziciju i preneo je ruski mirovni plan Kijevu - izjavio je specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) Kiril Dmitrijev.

- Džared Kušner dobro razume rusku poziciju i preneo je ruski mirovni plan Ukrajini - napisao je Dmitrijev na svom kanalu na mreži Maks.

S druge strane, Unian je preneo da je Kušner rekao na konferenciji da je mirovni sporazum gotovo u potpunosti postignut, kao i da se SAD nadaju trilateralnim razgovorima o okončanju rata u Ukrajini, navodeći da još nije usaglašena "zajednička vizija između strana".

1/7 Vidi galeriju Kiril Dmitrijev Foto: Baraa Anwer/AP, MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL, MAXIM SHIPENKOV/EPA

Unian, takođe, prenosi Kušnerovu izjavu da najteže pitanje u rešavanju ukrajinskog sukoba ostaje teritorijalno pitanje.

- Najteže pitanje, kao i ranije, ostaje teritorijalno. Mislim da je to očigledno donekle određeno onim što se dešava na bojnom polju, gde je situacija u tom pogledu prilično dinamična - naveo je Kušner.

Istakao je da ako Ukrajina želi da se povuče na liniju Donbasa, onda je očigledno ostatak sporazuma već razrađen i dogovoren.