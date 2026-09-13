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Najmanje jedna osoba je poginula, dok se više od 30 ljudi vodi kao nestalo nakon što je u nedelju potonuo trajekt kod obale Vanuatua, saopšteno je iz kancelarije premijera Džotama Napata.

Vanuatu Foto: Annika Hammerschlag/AP

Operacije potrage i spasavanja nastavljene su u ovoj pacifičkoj ostrvskoj državi, koja se nalazi 1.750 kilometara istočno od Australije, nakon što je trajekt "MV Matui" potonuo sa desetinama članova posade i putnika, navodi se u saopštenju objavljenom na Fejsbuku. Dodaje se da je 15 osoba pronađeno živo.

Potraga traje od petka, kada je međuoostrvski trajekt potonuo po lošem vremenu između ostrva Ambae i Santo, objavio je novozelandski javni servis RNZ.

Iz kancelarije premijera saopšteno je da se potraga "na otvorenom moru postepeno smanjuje", dok se napori preusmeravaju na pretragu jugoistočne obale, gde su struje mogle da odnesu preživele.

- Čini se da su ovu tragediju izazvali snažni vetrovi i nepoštovanje upozorenja o opasnim uslovima na moru, kao i mogući nemar, uključujući preopterećenost plovila - navodi se u saopštenju.

- Molimo se za snagu i oporavak preživelih. Porodicama nestalih i onih koje smo izgubili želimo da poručimo da je cela nacija uz vas u ovom teškom trenutku - dodaje se, uz najavu da će biti sprovedena istraga.

Matai Seremaja, poslanik koji predstavlja oblast Luganvil u parlamentu Vanuatua, rekao je da je spasilačka akcija pokrenuta nakon što je član posade "MV Matui" doplivao do obale i alarmirao nadležne.

- Upozorio nas je da se brod prevrnuo, pa smo krenuli u potragu - rekao je Seremaja u izjavi koju je emitovao RNZ.