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Spasioci su izgubili kontakt sa brodom, koji je prevozio 243 putnika, nakon što ga je u Javanskom moru zahvatilo loše vreme. U toku je hitna operacija potrage i spasavanja, a do sada je evakuisano 103 putnika.

Brod je plovio iz Surabaje, drugog najvećeg grada u zemlji, ka gradu Banjarmasinu na jugu ostrva Kalimantan. Njegova poslednja poznata lokacija bila je na oko 145 kilometara južno od odredišta, u 2 sata ujutru.

- Možemo da potvrdimo da je ukupan broj evakuisanih putnika 103 osobe - rekao je šef spasilačke službe Putu Sudajana.

On je novinarima u luci Banjarmasin, gde je brod trebalo da stigne, potvrdio da je jedan od putnika preminuo. Spasioci su se borili sa talasima visokim do 2,5 metra kako bi stigli do trajekta, dodao je on.

1/3 Vidi galeriju Potonuo trajekt u Indoneziji Foto: INFUZ / AFP / Profimedia

- To je izuzetno rizično za plovila. Čak je i našem brodu Basarnas, koji je dugačak 40 metara, pretila velika opasnost - rekao je Sudajana, misleći na indonežansku Agenciju za potragu i spasavanje.

Sudajana je ranije rekao da je kapetan broda prijavio da se plovilo "naginje" pre nego što je kontakt sa njim izgubljen. Poslednja lokacija broda zabeležena je u Javanskom moru, oko 150 kilometara od odredišta.

Pomorske nesreće su česte u Indoneziji - arhipelagu sa više od 17.000 ostrva, koji se u velikoj meri oslanja na brodske veze za svakodnevni transport i turizam. Glavni uzroci ovakvih tragedija su slabi bezbednosni standardi i nepredvidivi vremenski uslovi.

U ponedeljak je nestao gliser sa osam osoba, među kojima je bilo pet novinara lokalnih i međunarodnih medijskih kuća. Gliser je nestao u blizini vulkana Anak Krakatau u provinciji Banten, a potraga je u toku.

Novinari su poslati da izveštavaju o erupciji vulkana, koja je paralizovala glavni aerodrom u Džakartii još nekoliko aerodroma.

Prošlog meseca je u požaru na trajektu jedna osoba poginula, dok se još petoro ljudi vodi kao nestalo, a 211 je spaseno u moreuzu Lombok kod indonežanskog ostrva Bali. Trajekt je 12. avgusta rano ujutru plovio sa Balija ka Lomboku kada je došlo do problema.