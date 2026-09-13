PUTIN ODBIO ZELENSKOG! Ništa od pregovora sa ukrajinskim liderom na Floridi tokom samita G20, Peskov otkrio detalje - SAMO MOSKVA DOLAZI U OBZIR!
- Putin je odbio Zelenskog da razgovaraju na marginama samita G20 u Majamiju.
- Kremlj poručuje da je Putin spreman da se sa Zelenskim sastane samo u Moskvi, dok Moskva još ne potvrđuje dolazak na samit.
Ruski predsednik Vladimir Putinodbio je predlog ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da održe direktne pregovore o okončanju rata na marginama predstojećeg samita Grupe 20 (G20) u Majamiju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Peskov je mogućnost bilateralnih pregovora u Sjedinjenim Američkim Državama odbacio kao "nemoguću", navodeći da je Putin spreman da se sa Zelenskim sastane isključivo u Moskvi.
Ovaj odgovor usledio je nakon izjava Zelenskog da je spreman da otputuje na Floridu na skup zakazan za 14. i 15. decembar 2026. godine, pod uslovom da i ruski lider prisustvuje.
- Da, naravno. Moramo da dođemo. Moramo da se sastanemo, razgovaramo i donosimo odluke - rekao je Zelenski u intervjuu, naglašavajući da svaki susret na visokom nivou mora da bude usmeren na konkretne rezultate, a ne na praznu retoriku.
- Nije stvar u rečima. Nije važno šta ću mu ja reći ili šta on želi da kaže meni. Važni su rezultati - istakao je Zelenski.
Kremlj još nije potvrdio da li će Putin prisustvovati samitu u Majamiju.
Ukoliko do sastanka dođe, to bi bio prvi susret dvojice lidera licem u lice od decembra 2019. godine, kada su učestvovali u pregovorima u okviru "normandijske četvorke" u Parizu, zajedno sa francuskim i nemačkim predsednikom.
Ranije ove nedelje Peskov je nagovestio da bi zaseban trilateralni sastanak između Donalda Trampa, Vladimira Putina i Si Đinpinga mogao da bude održan na marginama samita lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC)u Šenženu u Kini, koji je zakazan za 18. i 19. novembar.
Ruska državna novinska agencija TASS objavila je da se o tom predlogu razgovaralo tokom telefonskog razgovora Putina i Trampa 8. septembra.
Istovremeno, Moskva je nagovestila da bi mogla da bude otvorena za obnovu direktnih pregovora o okončanju rata u Ukrajini. Peskov je ranije rekao da bi trilateralni pregovori Ukrajine, SAD i Rusije mogli da budu nastavljeni u "doglednoj budućnosti".
Formalni trilateralni mirovni pregovori obustavljeni su od sredine februara 2026. godine, posle rundi razgovora održanih u Abu Dabiju i Ženevi.