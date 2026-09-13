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Ruski predsednik Vladimir Putinodbio je predlog ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da održe direktne pregovore o okončanju rata na marginama predstojećeg samita Grupe 20 (G20) u Majamiju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je mogućnost bilateralnih pregovora u Sjedinjenim Američkim Državama odbacio kao "nemoguću", navodeći da je Putin spreman da se sa Zelenskim sastane isključivo u Moskvi.

Ovaj odgovor usledio je nakon izjava Zelenskog da je spreman da otputuje na Floridu na skup zakazan za 14. i 15. decembar 2026. godine, pod uslovom da i ruski lider prisustvuje.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

- Da, naravno. Moramo da dođemo. Moramo da se sastanemo, razgovaramo i donosimo odluke - rekao je Zelenski u intervjuu, naglašavajući da svaki susret na visokom nivou mora da bude usmeren na konkretne rezultate, a ne na praznu retoriku.

- Nije stvar u rečima. Nije važno šta ću mu ja reći ili šta on želi da kaže meni. Važni su rezultati - istakao je Zelenski.

Kremlj još nije potvrdio da li će Putin prisustvovati samitu u Majamiju.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

Ukoliko do sastanka dođe, to bi bio prvi susret dvojice lidera licem u lice od decembra 2019. godine, kada su učestvovali u pregovorima u okviru "normandijske četvorke" u Parizu, zajedno sa francuskim i nemačkim predsednikom.

Ranije ove nedelje Peskov je nagovestio da bi zaseban trilateralni sastanak između Donalda Trampa, Vladimira Putina i Si Đinpinga mogao da bude održan na marginama samita lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC)u Šenženu u Kini, koji je zakazan za 18. i 19. novembar.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Ruska državna novinska agencija TASS objavila je da se o tom predlogu razgovaralo tokom telefonskog razgovora Putina i Trampa 8. septembra.

Istovremeno, Moskva je nagovestila da bi mogla da bude otvorena za obnovu direktnih pregovora o okončanju rata u Ukrajini. Peskov je ranije rekao da bi trilateralni pregovori Ukrajine, SAD i Rusije mogli da budu nastavljeni u "doglednoj budućnosti".