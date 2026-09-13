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Kineski predsednik, Si Đinping, tokom današnjeg učešća u drugoj fazi 18. samita lidera BRIKS-a u Nju Delhiju održao je govor pod nazivom „Izgradnja temelja za saradnju BRIKS-a i jačanje snage Globalnog juga“.

Si je istakao da su se aktuelne vekovne promene u svetu ubrzale, dok je uspon Globalnog juga postao ključna pokretačka snaga multipolarnosti sveta. Istovremeno, međunarodna situacija postala je složenija, uz sve veći broj sukoba i stalno pojavljivanje novih rizika i izazova.

Da bi se svet stabilizovao i razvijao u boljem pravcu, zemlje BRIKS-a moraju da iskoriste istorijsku priliku i ujedine zemlje Globalnog juga kako bi one imale aktivnu, stabilnu i konstruktivnu ulogu u međunarodnim poslovima i doprinosile opštem blagostanju čovečanstva.

Si Đinping je naglasio da zemlje Globalnog juga moraju zajednički da brane međunarodnu vladavinu prava i da se pridržavaju osnovnih normi međunarodnih odnosa, kao što su suverena jednakost, nemešanje u unutrašnje poslove i mirno rešavanje sporova. Istovremeno, međunarodno pravo i međunarodne norme moraju se jednako primenjivati, bez dvostrukih standarda.

„Moramo da visoko držimo zastavu multilateralizma, štitimo autoritet i ulogu Ujedinjenih nacija, podržavamo reformu i unapređenje multilateralnih institucija i promovišemo reformu Svetske trgovinske organizacije. Moramo da se pridržavamo razvojne filozofije usmerene na interese ljudi i olakšamo sprovođenje Agende održivog razvoja UN-a do 2030. godine. Moramo zajednički da promovišemo upravljanje bezbednošću, odgovaramo na tradicionalne i netradicionalne bezbednosne pretnje, unapredimo globalno upravljanje klimom i ubrzamo formiranje globalnog okvira za upravljanje veštačkom inteligencijom zasnovanog na širokom konsenzusu, kako bi nove tehnologije osvetlile put ka zajedničkom prosperitetu“, rekao je Si.

Kineski predsednik je naglasio da, kako bi „veliki BRIKS“ ostvario velike rezultate i postigao snažan razvoj, mora da učvrsti temelje praktične saradnje. Potrebno je iskoristiti prednosti oslanjanja na tržišta u nastajanju i povezivanja sa Globalnim jugom, zadržati otvorenost, saradnju i obostranu korist, očuvati stabilnost i kontinuitet industrijskih lanaca i lanaca snabdevanja, razvijati integrisano veliko tržište, stvarati inkubatore inovacija, unapređivati tradicionalne industrije, razvijati nove industrije i planirati industrije budućnosti.

Foto: KMG

Si Đinping je izneo pet inicijativa za produbljivanje saradnje unutar BRIKS-a:

Inicijativa za otvoreni kod i univerzalni pristup veštačkoj inteligenciji Kina će prva uspostaviti posebnu zonu otvorenog koda za veštačku inteligenciju zemalja BRIKS-a, podržati saradnju u razvoju i primeni velikih jezičkih modela, organizovati specijalizovane obuke o veštačkoj inteligenciji i izgraditi otvoreni ekosistem veštačke inteligencije.

Inicijativa za olakšavanje trgovine i investicija Kina predlaže uspostavljanje partnerstva posebnih ekonomskih zona zemalja BRIKS-a, otvaranje pametnog portala, usklađivanje politika i stvaranje novog prostora za visok nivo otvorenog razvoja. Kina će sledeće godine organizovati Forum zemalja BRIKS-a o trgovini uslugama, stvarajući nove tačke rasta trgovinsko-ekonomske saradnje.

Inicijativa za saradnju u digitalnim industrijama Kina će podsticati uspostavljanje platforme za digitalne industrije zemalja BRIKS-a, sprovoditi obuke za razvoj digitalnih veština, tehničke razmene i industrijsko povezivanje, radi zajedničkog razvoja digitalne ekonomije.

Inicijativa za saradnju u pametnoj proizvodnji Kina je spremna da pomogne zemljama BRIKS-a u izgradnji pametnih fabrika, uspostavljanju sistema standarda i normi, te zajedničkom podsticanju transformacije i unapređenja prerađivačke industrije.

Inicijativa za obrazovanje naučnih i tehničkih talenata Kina predlaže osnivanje Saveza za obuku inženjera zemalja BRIKS-a, sprovođenje zajedničke obuke inženjera i međusobno priznavanje standarda kompetencija. Kina će realizovati Program razmene mladih naučnika i inovatora zemalja BRIKS-a, sa ciljem obuke većeg broja visokokvalifikovanih naučnih i tehničkih talenata.

Kineski predsednik je naglasio da je ova godina označila početak sprovođenja 15. petogodišnjeg plana Kine. Petnaesti petogodišnji plan nije samo razvojni nacrt same Kine, već i plan saradnje sa celim svetom.

Kina će nastaviti da podstiče visokokvalitetni razvoj, proširuje otvaranje na visokom nivou, sprovodi Inicijativu za globalni razvoj, unapređuje visokokvalitetnu zajedničku izgradnju inicijative „Pojas i put“, deli razvojne prilike i stvara prosperitet zajedno sa svim zemljama sveta, kao i da zajedno sa njima ispiše novo poglavlje solidarnosti i samostalnosti Globalnog juga.

Sastanku su prisustvovali predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin, predsednik Južne Afrike Siril Ramafoza, predsednik Irana Masud Pezeškijan, predsednik Egipta Abdul Fatah el-Sisi, predsednik Indonezije Prabovo Subijanto, premijer Etiopije Abi Ahmed, prestolonaslednik Abu Dabija Haled bin Muhamed bin Zajed Al Nahjan, ministri spoljnih poslova Brazila i Saudijske Arabije, lideri ili predstavnici partnerskih i gostujućih zemalja BRIKS-a, kao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš i rukovodioci drugih međunarodnih organizacija. Sastankom je predsedavao premijer Indije Narendra Modi.