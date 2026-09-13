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Više od 1.000 ljudi je poginulo ili ranjeno, a desetine hiljada stanovnika morale su da napuste svoje domove u najžešćim borbama u Jemenu od primirja koje je uz posredovanje Ujedinjenih nacija postignuto 2022. godine.

Huti, pokret koji podržava Iran, kontrolišu veliki deo zapadnog Jemena, uključujući glavni grad Sanu. Na drugoj strani nalaze se snage međunarodno priznate jemenske vlade, koje uz podršku Saudijske Arabije kontrolišu severoistočne i južne delove zemlje.

Nova eskalacija već je uključivala raketne napade Huta na Saudijsku Arabiju, nakon čega je Rijad izveo vazdušne udare na položaje pobunjenika.

Huti su u okviru ofanzive zauzeli luku Moka i ostrvo Perim, koje se nalazi na ulazu u moreuzBab el-Mandeb. Njihovo prisustvo na tom području moglo bi ozbiljno da ugrozi međunarodni pomorski saobraćaj i izvoz nafte iz Saudijske Arabije.

1/11 Vidi galeriju Rat u Jemenu Foto: YAHYA ARHAB/EPA, Saudi Press Agency

Zašto je Bab el-Mandeb toliko važan?

Kroz moreuz Bab el-Mandeb prolazi oko 10 odsto svetske pomorske trgovine. On povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom i predstavlja ključnu rutu između Evrope i Azije.

Svako ozbiljnije ugrožavanje tog prolaza moglo bi da izazove poremećaje u lancima snabdevanja, poveća troškove transporta i dodatno podigne cene goriva i nafte.

Kontrola nad ovim područjem Hute bi pretvorila u još značajnijeg aktera u regionalnom sukobu, dok bi Iran i njegovi saveznici dobili dodatnu polugu pritiska nad međunarodnom trgovinom i energetskim rutama.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Kako je počeo rat u Jemenu?

Građanski rat u Jemenu počeo je 2014. godine, kada su Huti zauzeli Sanu i počeli da šire kontrolu nad velikim delom zemlje.

Godinu dana kasnije, 2015, Saudijska Arabija je pokrenula vojnu koaliciju arapskih zemalja koja je intervenisala u pokušaju da potisne Hute i vrati međunarodno priznatu vladu.

Sukob je, međutim, godinama trajao bez konačnog pobednika. Zemlja je praktično podeljena, dok su haos i dugotrajni rat omogućili jačanje drugih oružanih grupa, uključujući ogranak Al Kaide, kao i separatističke pokrete.

Ujedinjene nacije su 2022. posredovale u postizanju primirja koje je značajno smanjilo intenzitet borbi. Međutim, primirje se vremenom raspalo, a regionalne tenzije dodatno su porasle od početka rata Izraela i Hamasa, kao i sukoba između SAD i Irana.

Osvajanje Huta ka Bab el Mandebu - Huti (crveni), jemenska vojska (plavi) Foto: Liveuamap

Kakve veze Jemen ima sa ratom SAD i Irana?

Huti su deo šire mreže grupa koje podržava Iran na Bliskom istoku. Teheran je godinama pružao političku i vojnu podršku Hutima, dok Saudijska Arabija i SAD podržavaju njihove protivnike u Jemenu.

Zbog toga se sukob u Jemenu sve više posmatra kao deo šireg regionalnog sukoba između Irana i njegovih saveznika sa jedne strane i SAD, Izraela i njihovih partnera sa druge.

Nova ofanziva Huta dolazi u trenutku kada je rat između SAD i Irana dodatno destabilizovao region. Veruje se da bi Huti mogli da iskoriste situaciju kako bi proširili svoju teritoriju i dodatno ojačali kontrolu nad ključnim delovima jemenske obale.

1/7 Vidi galeriju Sastanak Donalda Trampa i Mohameda bin Salmana Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia, Alex Brandon/AP

Velika humanitarna katastrofa

Posledice dugogodišnjeg rata po stanovništvo Jemena već su katastrofalne. U borbama je do sada poginulo više od 150.000 ljudi, dok su milioni stanovnika pogođeni glađu, bolestima i nedostatkom osnovnih životnih potrepština.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 18,2 miliona ljudi u Jemenu trenutno zavisi od humanitarne pomoći. Nova eskalacija dodatno otežava dostavljanje hrane, lekova i druge pomoći stanovništvu.

Desetine hiljada ljudi već su raseljene zbog novih borbi, dok se strahuje da bi nastavak ofanzive mogao da izazove još veći talas izbeglica.

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

Šta bi moglo da se dogodi dalje?

Najveća bojazan jeste da bi nova ofanziva mogla da preraste u otvoreni građanski rat punih razmera. Ako Huti zadrže kontrolu nad područjima oko Bab el-Mandeba, posledice neće biti ograničene samo na Jemen.

Ugrožavanje jednog od najvažnijih pomorskih prolaza na svetu moglo bi da utiče na globalnu trgovinu, cene nafte i troškove transporta.

Istovremeno, kontrola nad Bab el-Mandebom dala bi Iranu i njegovim saveznicima značajnu stratešku prednost nad ključnim trgovinskim i energetskim rutama.