POGOĐEN VOZ NA DVA KILOMETRA OD POLJSKE GRANICE! Objavljeni snimci stravičnog UDARA, letelica bruji, a onda EKSPLOZIJA, ljudi vrište i beže! (FOTO/VIDEO)
- Ruski dron pogodio je lokomotivu putničkog voza Kijev–Varšava u Volinjskoj oblasti, oko dva kilometra od granice s Poljskom, a povređenih nije bilo.
- U napadu je pogođeno i područje kod prelaza Jagodin-Dorohusk, gde su delovi drona izazvali požar na benzinskoj pumpi i nekoliko parkiranih kamiona.
Prema informacijama državne železničke kompanije "Ukrzaliznjica" ("Ukrajinska železnica"), nema povređenih. Iz kompanije su saopštili da je ekipa za nadzor prethodno upozorila posadu voza na opasnost.
U istom ruskom napadu pogođena je i infrastruktura u blizini međunarodnog graničnog prelaza Jagodin-Dorohusk, jednog od glavnih drumskih pravaca između Ukrajine i Poljske.
Ukrajinski ministar spoljnih poslova, Andrij Sibiha potvrdio je da je do napada došlo u blizini prelaza Jagodin.
Valentina Černiš, portparolka Volinjske carinske službe, rekla je za ukrajinski javni servis "Suspilne" da su delovi oborenog drona izazvali požar na obližnjoj benzinskoj pumpi, kao i na nekoliko kamiona koji su bili parkirani na tom mestu.
Rad graničnog prelaza privremeno je obustavljen tokom vazdušne uzbune, dok su zaposleni i ostali ljudi na prelazu otišli u skloništa. Prelaz Jagodin-Dorohusk kasnije je ponovo počeo normalno da radi.
Sibiha je ocenio da napadi u blizini poljske granice predstavljaju situaciju u kojoj "Putinov teror kuca direktno na vrata Evropske unije i NATO-a", pa je pozvao ukrajinske partnere da uvedu još šire sankcije Rusiji.
- Delujte odmah, upotrebite punu snagu svojih sankcija protiv Putinovog agresivnog režima. Neka Moskva oseti posledice svog terora. Ne polovična rešenja, već odlučni i snažni potezi. Potpuni trgovinski embargo. Potpuna zabrana ulaska. Potpune sankcije vojno-industrijskom kompleksu - napisao je Sibiha.
Dan ranije, 12. septembra, Rusija je izvela veliki raketni i napad dronovima širom Ukrajine. U tim napadima poginule su najmanje četiri osobe, dok je više civila povređeno u Odesi, Krivom Rogu, Zaporožju i Kijevskoj oblasti.
(Kurir.rs/United24media/Preneo: V.M.)