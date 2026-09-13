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Prema informacijama državne železničke kompanije "Ukrzaliznjica" ("Ukrajinska železnica"), nema povređenih. Iz kompanije su saopštili da je ekipa za nadzor prethodno upozorila posadu voza na opasnost.

U istom ruskom napadu pogođena je i infrastruktura u blizini međunarodnog graničnog prelaza Jagodin-Dorohusk, jednog od glavnih drumskih pravaca između Ukrajine i Poljske.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova, Andrij Sibiha potvrdio je da je do napada došlo u blizini prelaza Jagodin.

Valentina Černiš, portparolka Volinjske carinske službe, rekla je za ukrajinski javni servis "Suspilne" da su delovi oborenog drona izazvali požar na obližnjoj benzinskoj pumpi, kao i na nekoliko kamiona koji su bili parkirani na tom mestu.

Rad graničnog prelaza privremeno je obustavljen tokom vazdušne uzbune, dok su zaposleni i ostali ljudi na prelazu otišli u skloništa. Prelaz Jagodin-Dorohusk kasnije je ponovo počeo normalno da radi.

Sibiha je ocenio da napadi u blizini poljske granice predstavljaju situaciju u kojoj "Putinov teror kuca direktno na vrata Evropske unije i NATO-a", pa je pozvao ukrajinske partnere da uvedu još šire sankcije Rusiji.

- Delujte odmah, upotrebite punu snagu svojih sankcija protiv Putinovog agresivnog režima. Neka Moskva oseti posledice svog terora. Ne polovična rešenja, već odlučni i snažni potezi. Potpuni trgovinski embargo. Potpuna zabrana ulaska. Potpune sankcije vojno-industrijskom kompleksu - napisao je Sibiha.