Iranski trgovinski brod pogođen je rano jutros kod ostrva Kešm blizu Ormuskog moreuza, a jedna osoba je poginula dok su tri povređene, javili su iranski državni mediji
gori u zalivu!
POGOĐEN IRANSKI TRGOVAČKI BROD! Nova eskalacija kod Ormuskog moreuza, ima mrtvih!
- Iranski trgovinski brod pogođen je projektilom kod ostrva Kešm blizu Ormuskog moreuza, a jedna osoba je poginula i tri su povređene.
- Britanska agencija UKMTO navodi da je brod pogođen dok je prolazio kroz moreuz, bez dodatnih detalja o napadu.
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Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštila je da je brod pogođen projektilom dok je prolazio kroz Ormuski moreuz, bez navođenja više detalja.
Za sada nema saopštenja američke vojske, koja je ranije sprovodeći blokadu iranskih luka gađala brodove koji plove pod iranskom zastavom.
Udar na iranski brod događa se u vreme kad tenzije nastavljaju oko ovog plovnog puta koji je smatran međunarodnim pre nego što su SAD i Izrael pokrenule rat protiv Irana 28. februara ove godine.
Iranje saopštio da će se ministri spoljnih poslova iz zemalja regiona sastati danas da razgovaraju o naporima Irana i Omana, zemlje s druge strane Ormuza, u upravljanju pomorskim saobrćajem koji kroz njega prolazi.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)
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