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Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštila je da je brod pogođen projektilom dok je prolazio kroz Ormuski moreuz, bez navođenja više detalja.

Za sada nema saopštenja američke vojske, koja je ranije sprovodeći blokadu iranskih luka gađala brodove koji plove pod iranskom zastavom.

Udar na iranski brod događa se u vreme kad tenzije nastavljaju oko ovog plovnog puta koji je smatran međunarodnim pre nego što su SAD i Izrael pokrenule rat protiv Irana 28. februara ove godine.