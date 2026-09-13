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Vlada u Londonu zvanično lansira rekordni Plan odbrane "težak" čak 298 milijardi funti, dok se starosna granica za mobilizaciju vojnih rezervista i veterana pomera sa 55 na 65 godina.

Foto: Profimedia / Maureen McLean /Shutterstock

U isto vreme, britanske ulice ključaju — masovni protesti u Doveru i Portsmutu protiv migracija doveli su do blokada luka i sukoba sa policijom. Između nuklearnih pretnji iz Moskve i socijalne eksplozije kod kuće, istražujemo — šta se zapravo dešava u Velikoj Britaniji i šta nam predstoji?

Gosti vikend izdanja emisije "Puls Srbije" koji su analizirali aktuelnosti u Britaniji bili su prof. dr Bojan Dimitrijević, ekonomista i Zoran Milivojević, karijerni diplomata.

Dimitrijević je analizirao da li je skoro 300 milijardi funti izdvojeno zbog neposredne ratne opasnosti ili zbog obnove iscrpljenog vojnog sistema.

- Povodi i razlozi vezani za rat su opravdani, ali više puta u istoriji razlozi nisu bili opravdani, pa je do sukoba došlo. Imamo neverovatno situaciju da SAD, koje su bile glavni faktor raznih ratova, sada u vreme Trampa, na neki način, drže distancu. Nije da su potpuno isključene iz ratova, ali nisu glavni finansijeri više. Pokušavaju da održe diplomatsku komunikaciju sa Rusijom, a glavna huškanja u Evropi dolaze od Francuske, Nemačke i Britanije - započeo je Dimitrijević, pa se osvrnuo na NATO:

- Drugi element ovoga jeste kriza unutar NATO u kojoj imamo Amerikance koji žele da se izvuku iz NATO u Evropi, a sa druge strane vrše pritisak na evropske zemlje koje su u NATO savezu i da za odbranu izdvajaju pet odsto BDP. Neke države su se zaista približile tom procentu. Generalno, povećanje novca za odbranu, provocira rat. Ukoliko povećate novac za odbranu, morate negde da uštinete, naprimer da povećate porez, a to je i te kako nepopularno za društvo.

03:57 ULICE BRITANIJE KLJUČAJU! Stručnjaci analiziraju: Sprema li se London za rat sa Rusijom? Izvor: Kurir televizija

Milivojević je komentarisao društvo koje se protivi širom Velike Britanije oko toga da se toliki novac ulaže za vojsku jer oni za prioritet smatraju ulaganja u zdravstvo i infrastrukturu:

- Mogu da kažem da se u Velikoj Britaniji kuva neizvesnost političkih kretanja. Sutra u Kardifu je sastanak premijera Škotske i S. Irske, a tema je pravo na referendum o otcepljenju. To je politička potvrda da je tamo stanje nestabilno. Britanski međunarodni uticaj je u ozbiljnom opadanju, oni poluge drže od minulog rada i infrastrukture koju drži za sebe. Inače, rejting je u padu, a to pokazuju i područja gde su izgubili uticaj. Apsolutni sukob sa politikom Vašingtona u ovom trenutku, ali i situacija sa Izraelom govori da je politika Britanije u velikom padu.

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Kurir.rs

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