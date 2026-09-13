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NATO borbeni avion poleteo je zbog navodne pojave drona u blizini aerodroma u Litvaniji, ali je potencijalna pretnja ubrzo otklonjena, jer se ispostavilo da je na radaru zapravo bilo jato ptica.

Zbog dojave je privremeno zatvoren aerodrom u Viljnusu, a najmanje jedan NATO borbeni avion dobio je naređenje da proveri situaciju.

Vazdušna uzbuna je ukinuta, a aerodrom je ponovo otvoren svega 38 minuta kasnije, nakon što je borbeni avion izvršio vizuelnu identifikaciju objekta, saopštio je Nacionalni centar za upravljanje krizama Litvanije.

- Na početnim radarskim očitavanjima tragovi koje ostavljaju ptice i dronovi mogu biti slični - naveli su iz Centra.

Borbeni avion poleteo je iz Šjauljaija na severu Litvanije, gde je trenutno stacionirano italijansko ratno vazduhoplovstvo u okviru NATO misije Baltičke vazdušne odbrane.

Ovaj incident dogodio se u trenutku kada sve veći broj dronova zalazi u vazdušni prostor Finske, Estonije, Letonije i Litvanije, što dodatno podgreva strahovanja da bi rat u Ukrajini mogao da se prelije i na severne i istočne granice NATO-a prema Rusiji.

(Kurir.rs/Independent/Preneo: V.M.)

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