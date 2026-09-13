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Rusija bi mogla da "baci Britaniju na kolena" dok vodi hibridni rat protiv Ujedinjenog Kraljevstva, upozorili su stručnjaci.

Bankarski sistemi, bolnice, električne podstanice i elektrane mogli bi da postanu mete ukoliko Vladimir Putin aktivira svoju mrežu sabotera protiv britanske infrastrukture.

Moskva je naširoko optuživana za hibridne napade širom Evrope, uključujući dronove napunjene eksplozivom pronađene na aerodromu u Lajpcigu, podmetanje požara u fabrici dronova u ukrajinskom vlasništvu u Slovačkoj i veliki požar u skladištu jedne odbrambene kompanije u Bugarskoj, a sve to tokom proteklog meseca.

Stručnjaci su sada za britanski San upozorili da Britanija mora da bude na oprezu kako bi zaštitila svoje finansijske institucije i energetsku mrežu, koje bi mogle da budu sledeće mete dok Rusija pokušava da "pošalje poruku" i sabotira Ujedinjeno Kraljevstvo "ciglu po ciglu".

1/15 Vidi galeriju Endi Bernam, premijer Velike Britanije Foto: ANDY RAIN/EPA, Kin Cheung/AP, Leon Neal/Pool Getty Images Europe

"Gotovo sve može da bude meta"

Stručnjaci za bezbednost veruju da bi Putinova mreža hakera širom sveta mogla da napadne "gotovo bilo šta" u Ujedinjenom Kraljevstvu, između ostalog zahvaljujući jeftinim i lako dostupnim dronovima.

Katja Bego, viša istraživačica u institutu Chatham House, rekla je: "Bolnice, aerodromi, elektrane, luke - gotovo sve je potencijalna meta."

"To znači da je gotovo nemoguće istovremeno zaštititi sve te sisteme."

Rusija bi mogla da pokuša da poremeti rad velikih britanskih objekata poput elektrane Sizvel, ali i da napadne manje mete, kao što su električne podstanice, gde je zaštita "manje otporna".

Sa "nekim od najboljih hakera na svetu", Rusija ima mogućnost da izvede napade koji bi ostali "ispod praga rata", ali bi ipak mogli da izazovu "nemire i neizvesnost" u britanskoj javnosti.

Profesor Entoni Glis, stručnjak za bezbednost sa Univerziteta Bakingem, rekao je: "Mesta od strateškog značaja, poput bankarskog sistema, mogla bi da budu mete."

"Rusija je veoma usredsređena - uništavate ciglu po ciglu tamo gde se nalazi vaš neprijatelj."

"Ako nema novca za finansiranje odbrambene industrije, onda novca jednostavno nema. Ako ne možete da finansirate infrastrukturu, ona se urušava za nekoliko dana."

"Ranjivi smo u ovom digitalnom dobu. Nedelju dana bez pristupa elektronskom bankarstvu i bili bismo na kolenima. Rusija je sposobna za to, imaju neke od najboljih hakera na svetu."

"Putin ih drži na distanci, ali ih zapravo finansira ruska vojska."

Stručnjak za bezbednost Vil Gedis, izvršni direktor International Corporate Protection Group, rekao je da bi novi napadi na kablove za prenos podataka u Severnom moru, gde su saveznici NATO-a ove nedelje osujetili navodnu rusku sabotažu, mogli ozbiljno da pogode britansku ekonomiju i internet infrastrukturu.

"Rusija se već muva oko ključnih kablova za prenos podataka u Severnom moru. Njihovo onesposobljavanje uticalo bi na svakodnevno korišćenje interneta, ali bi pogodilo i ekonomiju", rekao je.

"Ovakva ranjivost nema samo remetilački efekat, već i ekonomske posledice."

Gedis je dodao da čak i sabotaža manjeg obima može da izazove psihološke posledice među britanskim stanovništvom.

"Uvek će ići na najlakše mete, na najslabiju tačku kako bi izazvali šire posledice."

"Ako banka bude hakovana ili podaci budu ukradeni sa aerodroma, to bi moglo da bude dovoljno da ljudi prestanu da koriste tu uslugu. Akcija ne mora da bude ogromnih razmera."

"Rusija je već u ratu sa Britanijom"

Iako stručnjaci smatraju da je malo verovatno da bi Rusija izvela napad koji bi izazvao masovne žrtve u Ujedinjenom Kraljevstvu, jer bi to "predstavljalo objavu rata", upozoravaju da bi zbog potencijalnih napada Kremlja objekti poput bolnica mogli da se suoče sa "ozbiljnijim prekidima i poremećajima".

General ser Ričard Barons, koji je bio jedan od autora vladinog Strateškog pregleda odbrane u kojem su predstavljene pretnje Ujedinjenom Kraljevstvu, smatra da je Britanija praktično već u ratu sa Rusijom, čak i ako britanska vlada trenutno ne koristi takvu formulaciju.

"Ne bi trebalo da imamo nikakvu sumnju da je Rusija pod Putinom u ratu sa Ujedinjenim Kraljevstvom i to nije ništa novo", rekao je.

"Mi ne koristimo te izraze, ali Putin ih koristi pred svojim narodom i vidi Ujedinjeno Kraljevstvo kao svoju metu broj jedan."

"Rusija svakodnevno napada Ujedinjeno Kraljevstvo, ali ispod praga vojnog sukoba - sajber napadima i manipulacijom na društvenim mrežama. Oni se mešaju u naš javni diskurs."

"Zbog toga kakva smo zemlja - gusto naseljeno, liberalno i tolerantno ostrvo koje zavisi od digitalne infrastrukture poput bankarstva i telekomunikacija - izuzetno smo ranjivi ukoliko je ne zaštitimo. Ako želite da nanesete štetu životu u Ujedinjenom Kraljevstvu, to su mesta koja treba napasti."

"Napad u Lajpcigu očigledno je predstavljao eskalaciju. Da li bi nešto slično moglo da se dogodi u Ujedinjenom Kraljevstvu? Kada je reč o sposobnostima, naravno da bi moglo."

1/11 Vidi galeriju Nemačka šalje 300 specijalaca za odbranu od dronova na aerodrome nakon incidenta sa bespilotnom letelicom punom eksploziva u Lajpcigu Foto: FILIP SINGER/EPA, Hendrik Schmidt/DPA

Bego je dodala da bi Britanci trebalo da "imaju zalihe kod kuće i znaju šta da rade tokom krize" zbog opasnosti od nestanka struje izazvanog ruskom sabotažom.

"U vreme eskalacije napada u sivoj zoni i sve većih pretnji iz Moskve, izuzetno je važno da građani razumeju potencijalne rizike, imaju zalihe kod kuće i znaju šta da rade u kriznoj situaciji, poput velikog nestanka struje."

"Ovakvoj vrsti spremnosti posvećivali smo mnogo vremena i pažnje tokom Hladnog rata, ali je ona sada uglavnom zaboravljena."

Britanski odbrambeni zvaničnici strahuju i da bi ruske sabotaže mogle da ugroze centre za obradu podataka, što bi moglo da dovede do prekida interneta i gubitka signala mobilne telefonije.

Bego je dodala: "Centri za obradu podataka mogli bi da budu mete visoke vrednosti, što bi moglo da dovede do prestanka rada pojedinih usluga."

"Napadi na bazne stanice mobilne telefonije takođe bi mogli da izazovu lokalne probleme sa vezom."

Podmorski kablovi jedna od najvećih slabosti

Bego se saglasila da bi napad na podmorske kablove Ujedinjenog Kraljevstva mogao ozbiljno da ugrozi internet konekciju zemlje.

"Britanija kao ostrvo veoma zavisi od tih kablova, koji zajedno prenose gotovo 99 odsto međunarodnog internet saobraćaja."

"Vlada je u više navrata optužila Rusiju da koristi brodove za špijuniranje i mapiranje tačnih lokacija ovih kablova, koji bi mogli da budu napadnuti u okviru operacija u sivoj zoni ili uoči eventualnog rata na Baltiku."

Kako bi zaštitila ključne energetske sisteme i velike infrastrukturne objekte, Bego smatra da Britanija mora da razmotri mere poput sistema za borbu protiv dronova i boljih rezervnih rešenja.

"Moramo više da razmišljamo o ključnim odgovorima kada nešto pođe po zlu, na primer o postavljanju sistema za borbu protiv dronova radi zaštite najvažnijih objekata poput velikih aerodroma i luka i, što je najvažnije, o povećanju redundantnosti sistema - što znači da, ako jedan sistem bude napadnut, postoje rezervne opcije."

Britanski bezbednosni institut Royal United Services Institute (RUSI) saopštio je ove nedelje da napad dronovima na aerodrom u Lajpcigu ukazuje na potrebu da Ujedinjeno Kraljevstvo i druge članice NATO-a zaštite svoje transportne mreže.

Emili Feris, viša saradnica RUSI-ja za međunarodnu bezbednost, rekla je da "složenost primenjenog pristupa pokazuje da Rusija sve više ulaže u podrivanje NATO-a, bez obzira na ishod".