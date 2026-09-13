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Huti u Jemenu, koje podržava Iran, saopštili su da su tokom noći izveli nove napade na susednu Saudijsku Arabiju, dok je jemenska vlada koju podržava Rijad brzo napredovanje pobunjenika duž obale Crvenog mora opisala kao "bolan" razvoj događaja na novom frontu rata sa Iranom.

Zauzimanje ključnog lučkog grada i ostrva u moreuzu Bab el Mandeb od strane Huta poslednjih dana uznemirilo je tržišta i jemenske civile koji strahuju od povratka razornog građanskog rata. Bab el Mandeb predstavlja ključnu alternativnu pomorsku rutu u odnosu na Ormuski moreuz.

Huti su saopštili da su raketama i dronovima izveli nove napade na Saudijsku Arabiju, koja podržava međunarodno priznatu vladu Jemena.

Portparol vojske Huta, brigadni general Jahja Sari, naveo je u saopštenju da je meta bila vojna baza u Šaruri, u saudijskoj oblasti Nadžran. Nije pružio dokaze za tu tvrdnju niti je naveo kada je napad izveden.

Saudijska Arabija: Dvoje povređeno u napadu

Saudijska civilna odbrana saopštila je tokom noći da je projektil pao u oblasti Al Taval, u blizini granice sa Jemenom duž Crvenog mora, pri čemu su dve osobe povređene, a džamija i nekoliko drugih objekata oštećeni. Za napad su okrivljeni Huti.

U saopštenju se navodi i da su se sirene za uzbunu oglasile u Šaruri, ali nije bilo izveštaja o žrtvama ili materijalnoj šteti.

Saudijska Arabija u nedelju nije saopštila da je izvela nove napade na Hute, koji u okviru nedavno proglašene blokade gađaju saudijsku naftnu infrastrukturu i brodove.