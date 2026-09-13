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Ukrajinske odbrambene snage pogodile su mesto za lansiranje udarnih dronova, relejne stanice i radarske sisteme ruskih snaga.

Kako prenosi Ukrinform, Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je to na Fejsbuku.

Tokom 12. septembra i u noći između 12. i 13. septembra, jedinice ukrajinskih odbrambenih snaga pogodile su niz ključnih ruskih vojnih ciljeva.

Konkretno, u privremeno okupiranom Donjecku pogođen je objekat koji su ruske snage koristile za skladištenje, pripremu i lansiranje udarnih dronova.

U oblastima privremeno okupiranih gradova Zalizni Port i Skadovsk u Hersonskoj oblasti, kao i u Černomorsku i Olenivki na privremeno okupiranom Krimu, pogođene su zemaljske relejne stanice koje su korišćene za upravljanje udarnim bespilotnim letelicama tipa "Geran"/"Gerbera".

U Olenivki je pogođen i ruski antenski kompleks.

Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Pogođeni radar i skladište naoružanja u Rusiji

Pored toga, u blizini mesta Rjovni u Brjanskoj oblasti Rusije pogođena je radarska stanica za praćenje ciljeva, dok je kod Rečice pogođeno skladište ruskog naoružanja i vojne opreme.

Operacije protiv ključnih ruskih vojnih ciljeva se nastavljaju.

Kako je ranije preneo Ukrinform, jedinice ukrajinskih odbrambenih snaga pogodile su rafineriju nafte "Slavjanski" u Slavjansku na Kubanu, u Krasnodarskom kraju, kao i rafineriju "Taneko" u Nižnjekamsku, u Republici Tatarstan u Ruskoj Federaciji. Pogođeni su i komandni punktovi i skladišta udarnih bespilotnih letelica ruskih snaga.

(Kurir.rs/Ukrinform)

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