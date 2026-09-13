GORE NEPRIJATELJSKI VOJNI CILJEVI Ukrajinci im zadali bolan udarac na ključnim položajima! Sevalo i na KRIMU
- Na udaru su bili Donjeck, Hersonska oblast, Krim, kao i ciljevi u Brjanskoj oblasti i kod Rečice.
Ukrajinske odbrambene snage pogodile su mesto za lansiranje udarnih dronova, relejne stanice i radarske sisteme ruskih snaga.
Kako prenosi Ukrinform, Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je to na Fejsbuku.
Tokom 12. septembra i u noći između 12. i 13. septembra, jedinice ukrajinskih odbrambenih snaga pogodile su niz ključnih ruskih vojnih ciljeva.
Konkretno, u privremeno okupiranom Donjecku pogođen je objekat koji su ruske snage koristile za skladištenje, pripremu i lansiranje udarnih dronova.
U oblastima privremeno okupiranih gradova Zalizni Port i Skadovsk u Hersonskoj oblasti, kao i u Černomorsku i Olenivki na privremeno okupiranom Krimu, pogođene su zemaljske relejne stanice koje su korišćene za upravljanje udarnim bespilotnim letelicama tipa "Geran"/"Gerbera".
U Olenivki je pogođen i ruski antenski kompleks.
Pogođeni radar i skladište naoružanja u Rusiji
Pored toga, u blizini mesta Rjovni u Brjanskoj oblasti Rusije pogođena je radarska stanica za praćenje ciljeva, dok je kod Rečice pogođeno skladište ruskog naoružanja i vojne opreme.
Operacije protiv ključnih ruskih vojnih ciljeva se nastavljaju.
Kako je ranije preneo Ukrinform, jedinice ukrajinskih odbrambenih snaga pogodile su rafineriju nafte "Slavjanski" u Slavjansku na Kubanu, u Krasnodarskom kraju, kao i rafineriju "Taneko" u Nižnjekamsku, u Republici Tatarstan u Ruskoj Federaciji. Pogođeni su i komandni punktovi i skladišta udarnih bespilotnih letelica ruskih snaga.
(Kurir.rs/Ukrinform)