Slušaj vest

Četvorogodišnja devojčica poginula je nakon što je pala sa traktorske prikolice, posle čega je traktor krenuo unazad i pregazio je.

Helajna Mišel King vozila se na prikolici zakačenoj za traktor koji se kretao porodičnom farmom u okrugu Klark u Kentakiju, SAD. Međutim, traktor se iznenada zaustavio, zbog čega je devojčica pala sa zadnjeg dela vozila, naveo je mrtvozornik okruga Klark Nil Oliver u izveštaju.

Traktor je potom krenuo unazad i pregazio Helajnu pred šokiranim članovima porodice, koji su odmah pozvali Hitnu pomoć. Međutim, umesto očekivanih 15 do 20 minuta, porodica je morala da čeka 45 minuta da stigne vozilo Hitne pomoći, bespomoćno posmatrajući kako se stanje devojčice pogoršava.

Foto: Gofundme

Hitna pomoć stigla tek posle 45 minuta

Razlog za dugo čekanje bio je obližnji most koji je zatvoren već dve godine, zbog čega se rodbina devojčice pita da li bi brži dolazak Hitne pomoći mogao nešto da promeni.

Nakon tragedije koja se dogodila 2. septembra, Helajnina tetka LaDona Lavings rekla je: "Morali su da sede tamo sa njom 45 minuta i bio je to jednostavno tragičan, tragičan gubitak."

Govoreći za WKYT, Lavings je rekla: "Da je most bio otvoren, trebalo bi im možda 15 ili 20 minuta da stignu. Možda bi to napravilo razliku, a možda i ne bi, ali činjenica da bi neko bio tamo da pokuša da joj pomogne napravila bi razliku."

Helajna bi u oktobru napunila pet godina, a njena porodica sada umesto proslave rođendana priprema njenu sahranu.

"Ništa ne može da vas pripremi za to da morate da se oprostite od svoje sestričine, ćerke, ćerke koju ste prihvatili kao svoju ili šta god je ona bila za nas", rekla je Lavings.

"Rečima se ne može opisati koliko nam nedostaje i koliko bismo želeli da možemo da vratimo vreme. Nesreće se događaju stalno i jednostavno ne mislite da će se dogoditi baš vama."

"Bila je puna života"

U čitulji je Helajna opisana kao "vedra i živahna devojčica koja je bila puna života i donosila toliko radosti ljudima oko sebe".

"Volela je i da peva, ispunjavajući dane svojim slatkim glasom i vedrim duhom", navodi se u oproštajnoj poruci.