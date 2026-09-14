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Osećaj probadanje kod srca može biti zastrašujuće podmukao. Lekari u Kini opisali su izuzetno redak slučaj u kojem su pronašli šivaću iglu dugu 36 milimetara zabodenu u levu komoru srca jedne osobe.

Pacijent je bio 35-godišnji muškarac sa intelektualnim teškoćama, koji je imao bolno mokrenje i krv u urinu. Kada je, međutim, došao u bolnicu radi lečenja, njegovi vitalni parametri bili su u granicama normale.

Na neki način, njegov kardiovaskularni sistem i dalje je normalno funkcionisao. Prilikom snimanja grudnog koša lekari su uočili neobičnu senku iznad srca. Dodatni Ce-Te pregled grudnog koša, abdomena i karlice otkrio je nekoliko metalnih stranih tela u pacijentovom organizmu.

Nalazila su se u trbušnom zidu, karlici, zidu i lumenu mokraćne bešike, kosti kuka, mišiću kuka i penisu.

Jedna posebno opasna igla, duga 36 milimetara, probila je srčanu maramicu, odnosno opnu ispunjenu tečnošću koja okružuje srce.

Njen oštar vrh prodro je duboko u šupljinu leve komore. Studija slučaja objavljena je u časopisu BMC Cardiovascular Disorders, uz pisanu saglasnost pacijentovog oca.

Igla u srcu na kraju je zahtevala hirurško uklanjanje. Lekari su strahovali da bi metalno strano telo moglo da se pomeri ili izazove pucanje tkiva odnosno infekciju.

Detaljnijim pregledom utvrđeno je da je leva komora pacijenta primetno proširena i da je pokazivala rane znake abnormalnosti. Kada je pacijent uveden u operacionu salu, lekari su otkrili još jednu opasnu situaciju koja nije bila ograničena samo na srce.

Na iglama koje su prodrle kroz zid mokraćne bešike bile su vidljive naslage nalik kamencu. Zabrinuti zbog rizika od nekontrolisanog krvarenja i curenja urina, hirurški tim odlučio je da najpre ukloni iglu iz srca. Iglice koje su se nalazile u mokraćnoj bešici uklonjene su kasnije, tokom druge intervencije.

Pacijent se dobro oporavio, iako i dalje nije jasno kako su igle dospele u njegov organizam.

- Iako je potvrđeno prisustvo više igala u različitim delovima tela, ni pacijent ni njegova porodica nisu mogli da razjasne njihovo poreklo - naveli su lekari iz Pokrajinske narodne bolnice Hunan.

Moguće je da ih je sam sebi naneo. Namerno unošenje stranih predmeta u telo predstavlja ekstremni oblik samopovređivanja.

Ovakvo ponašanje može biti povezano sa psihijatrijskim stanjima, poput šizofrenije, ili poremećajima mentalnog zdravlja, kao što je depresija. Pacijentova istorija ukazuje na mogućnost da je i ranije praktikovao ovakvo ponašanje.

Dve godine ranije, ovom mladiću su iz abdomena uklonjena dva predmeta nalik iglama. Međutim, lekari koji su ga sada lečili nisu imali pristup njegovoj ranijoj medicinskoj dokumentaciji, pa nije jasno da li su te igle prethodno namerno ili slučajno dospele u njegovo telo.

Budući da pacijent nije imao simptome povezane sa srcem, postavljanje dijagnoze bilo je dodatno otežano. Lekari se ne susreću često sa slučajevima ovakvog samopovređivanja, posebno ne sa predmetima koji uključuju srce.

Pregled literature objavljen 2024. godine pokazao je da su od 1967. godine zabeležena svega 34 slučaja unošenja igala u srce u sklopu samopovređivanja.