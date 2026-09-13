Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp pozvao je u nedelju ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da obustavi napade na ruske rafinerije, navodeći da ti udari izazivaju nestašicu dizel goriva.

Tramp, koji vikend provodi u Irskoj gde na jednom od svojih golf terena prati Ajriš Open, odgovarao je na pitanje novinara da li je razgovarao sa Zelenskim nakon nedavnog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Američki predsednik je odgovorio pozivom Zelenskom da zaustavi određene napade na Rusiju.

"Gospodin Zelenski mora da uradi jednu stvar. Mora da prestane da uništava dizel gorivo u Rusiji", rekao je Tramp.

"Neka napada ciljeve, ali ne dizel gorivo, jer izaziva nestašicu dizela."

Nedavni ukrajinski napadi dugog dometa usmereni su na rusku naftnu i gasnu industriju, za koju Kijev tvrdi da istovremeno finansira i direktno snabdeva gorivom ruski rat protiv Ukrajine.

Dvoje poginulo u napadu dronovima na Tatarstan

Trampove izjave dolaze u trenutku kada su Rusija i Ukrajina tokom noći nastavile međusobne talase napada dronovima.

Prema navodima lokalnih zvaničnika, dve osobe poginule su u ruskom Tatarstanu. Istovremeno, ukrajinske vlasti prijavile su ruske napade dronovima na crnomorsku luku Odesu i požar u blizini graničnog prelaza sa Poljskom.

Rusija je poslednjih nedelja pojačala vazdušne napade, koristeći balističke rakete i dronove na mlazni pogon kako bi probila ukrajinsku odbranu i iskoristila sve manje zalihe raketa-presretača kojima raspolaže Kijev. Moskva je uoči zime gađala ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, što ukrajinski zvaničnici opisuju kao pokušaj demoralisanja civilnog stanovništva.

Dve osobe su poginule, a još 14 je povređeno u nedelju kada su ukrajinski dronovi pogodili Nižnjekamsk, grad u Tatarstanu, saopšteno je iz kancelarije regionalnog lidera Rustama Minihanova. Dvoje civila poginulo je nakon što je dron udario u drvo u blizini njihovog parkiranog automobila, navodi se u saopštenju.

U Nižnjekamsku se nalazi važan kompleks rafinerija nafte i petrohemijskih postrojenja, kao i fabrika gume i polimera, među kojima su neka od najvećih postrojenja te vrste u Rusiji. Gradonačelnik Radmir Beljajev rekao je da je požar izbio "u jednom od gradskih preduzeća", ne iznoseći detalje.

Ukrajinska kampanja napada dronovima dovela je do racionalizacije goriva širom Rusije, iako je ta zemlja jedan od vodećih svetskih izvoznika nafte i gasa. Drugi ukrajinski napadi bili su usmereni i na velike ruske kompanije za onlajn trgovinu, približavajući posledice rata ruskoj javnosti.

Ukrajina je u nedelju takođe saopštila da je pogodila veliku rafineriju nafte u Slavjansku na Kubanu, u ruskom Krasnodarskom kraju, preko puta Krima. Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine (HUR) saopštila je da su njeni dronovi tokom noći pogodili ključnu jedinicu za preradu nafte i rezervoare rafinerije, izazvavši veliki požar koji se mogao videti sa udaljenosti od više desetina kilometara.

Vlasti Krasnodarskog kraja saopštile su da su u napadu na "preduzeće" u Slavjansku na Kubanu povređene tri osobe, oštećen naftovod i izazvan požar. Nisu direktno komentarisale ukrajinske tvrdnje.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u nedelju da su ruske snage tokom noći oborile 389 ukrajinskih dronova iznad Tatarstana, drugih ruskih regiona i teritorije Krima pod ruskom kontrolom.

Kremlj otvoren za nove pregovore već u oktobru

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u nedelju da je Moskva otvorena za obnavljanje mirovnih pregovora na jesen, uz učešće Rusije, Ukrajine i SAD.

1/7 Vidi galeriju Dmitrij Peskov Foto: screenshot YT/kpru, EPA-EFE/VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT, EPA-EFE/SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN

"Ne isključujemo tu mogućnost. Konkretno govorimo o doglednoj budućnosti. Dakle, oktobar se ne može isključiti", rekao je Peskov novinarima.

Američki izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof prošlog vikenda razgovarali su sa Putinom u Moskvi, nakon čega su se sastali sa Zelenskim u Kijevu. Uprkos najnovijim diplomatskim naporima, ključni zahtevi Moskve i Kijeva i dalje su međusobno suprotstavljeni, posebno kada je reč o teritorijalnim ustupcima.

Kušner, Trampov zet, rekao je u nedelju da će "teritorija biti glavno pitanje i tu su strane i dalje udaljene".