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Neobičan prizor iznenadio je 66-godišnju ženu na obali Dunava u Donjoj Bavarskoj. Dok se sunčala kod Kirchrotha, u okrugu Štraubing-Bogen, primetila je veliku zmiju dugu više od dva metra i odmah shvatila da nije reč o vrsti kakva se uobičajeno može videti na tom području.

- Bila je duža od zmija koje ovde viđamo - ispričala je kasnije. Na teren su ubrzo stigli policajci, vatrogasci i stručnjak za gmizavce, koji je potvrdio da je reč o anakondi, velikoj zmiji iz porodice udava koja prirodno živi u Južnoj Americi.

Foto: Nemačka Policija

Prema prvim procenama, životinja je najverovatnije duže vreme bila držana u zatočeništvu. Prilikom hvatanja nije pružala otpor. U Bavarskoj je držanje anakondi dozvoljeno samo pod strogim uslovima jer se velike zmije iz porodice udava prema tamošnjim propisima smatraju opasnim divljim životinjama.

Anakonde mogu dostići impresivne dimenzije. Najveći primerci mogu narasti i do devet metara i težiti oko 200 kilograma. Manji primerci hrane se uglavnom pticama, dok odrasle ženke mogu loviti znatno veći plen, poput kapibara, mladih jelena i kajmana. Plen usmrćuju snažnim stezanjem, a zatim ga gutaju celog.