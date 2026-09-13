PREVARILE IH ROTACIJE, FILMSKO BEKSTVO U GRČKOJ! Čuvari mislili da stiže policija, a izleteli SAUČESNICI sa "kalašnjikom" i "oteli" opasnog robijaša! (FOTO)
- Grčka policija traga za 41-godišnjim državljaninom Albanije koji je pobegao tokom transporta u bolnicu u Seru, uz pomoć naoružanih saučesnika. Napadači su se predstavili vozilima nalik policijskim, savladali čuvare i oslobodili zatvorenika.
- U akciji je uzeto i službeno oružje jednog zatvorskog službenika, a jedan drugi zatvorenik nije uspeo da pobegne. Policija je u blizini bolnice pronašla havarisano vozilo sa kalašnjikovom i izgoreli automobil u Volviju.
Grčka policija pokrenula je opsežnu potragu za 41-godišnjim državljaninom Albanije koji je u petak uveče pobegao tokom transporta u bolnicu u gradu Ser, kao i za njegovim saučesnicima koji su, prema prvim informacijama, izveli unapred pripremljenu akciju bekstva.
Naime, drama se odigrala oko 23.30 sati, kada je transportni kombi sa zatvorenicima stigao u dvorište bolnice, ispred psihijatrijskog odeljenja. U jednom trenutku pojavila su se vozila koja su izgledala kao policijska.
Prema dosadašnjim informacijama, napadači nisu nosili policijske uniforme niti su izgledali kao pripadnici specijalne policijske Jedinice za prevenciju i suzbijanje kriminala Grčke (OPKE). Međutim, jedno od vozila navodno je bio "nisan navara", sličan vozilima koja koristi OPKE, a na njemu se nalazio i mali svetlosni signal.
Zbog toga su zatvorski službenici u prvi mah pomislili da im prilaze policajci. Međutim, situacija se promenila za svega nekoliko sekundi.
Iz vozila su izašli naoružani muškarci, koji su u rukama imali kalašnjikove. Pod pretnjom oružjem savladali su čuvare i oslobodili 41-godišnjeg zatvorenika. Prema istim informacijama, tom prilikom uzeli su i službeno oružje jednog zatvorskog službenika.
Nakon toga, napadači i begunac seli su u vozila i velikom brzinom napustili područje bolnice.
I drugi zatvorenik pokušao da pobegne
U trenutku napada u transportnom kombiju nalazio se još jedan zatvorenik, koji je, prema navodima, takođe pokušao da iskoristi haos i pobegne.
Međutim, zatvorski službenici uspeli su da ga zadrže i vrate u vozilo, pa nije uspeo da pobegne zajedno sa 41-godišnjim saučesnikom.
U bolnici su se u tom trenutku nalazila još dva zatvorenika, koja su prevezena drugim vozilom u pratnji zatvorskih službenika.
Kalašnjikov pronađen u havarisanom vozilu
Policija je nakon bekstva pokrenula veliku akciju potrage. U blizini bolnice pronađeno je havarisano vozilo na zemljanom sporednom putu, a u njemu je pronađen kalašnjikov sa mecima.
Istražitelji proveravaju i ulogu drugog automobila, koji je pronađen potpuno izgoreo u oblasti Volvi.
Za sada nije poznato gde se begunac nalazi, niti identitet njegovih saučesnika.
Osumnjičen za pokušaj ubistva
Pobegli zatvorenik je 41-godišnji državljanin Albanije. Prema dosadašnjim informacijama, uhapšen je prošle godine u Solunu zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva tokom incidenta u jednoj kantini.
Takođe se navodno dovodi u vezu sa slučajevima povezanim sa oružjem i drogom.
Grčke vlasti trenutno tragaju i za njim i za naoružanim muškarcima koji su, kako se sumnja, učestvovali u pažljivo organizovanoj akciji bekstva.
Kurir.rs/Prototema