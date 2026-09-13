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Grčka policija pokrenula je opsežnu potragu za 41-godišnjim državljaninom Albanije koji je u petak uveče pobegao tokom transporta u bolnicu u gradu Ser, kao i za njegovim saučesnicima koji su, prema prvim informacijama, izveli unapred pripremljenu akciju bekstva.

Naime, drama se odigrala oko 23.30 sati, kada je transportni kombi sa zatvorenicima stigao u dvorište bolnice, ispred psihijatrijskog odeljenja. U jednom trenutku pojavila su se vozila koja su izgledala kao policijska.

Prema dosadašnjim informacijama, napadači nisu nosili policijske uniforme niti su izgledali kao pripadnici specijalne policijske Jedinice za prevenciju i suzbijanje kriminala Grčke (OPKE). Međutim, jedno od vozila navodno je bio "nisan navara", sličan vozilima koja koristi OPKE, a na njemu se nalazio i mali svetlosni signal.

Zbog toga su zatvorski službenici u prvi mah pomislili da im prilaze policajci. Međutim, situacija se promenila za svega nekoliko sekundi.

1/7 Vidi galeriju Filmsko bekstvo iz zatvora u Grčkoj Foto: Printscreen YouTube

Iz vozila su izašli naoružani muškarci, koji su u rukama imali kalašnjikove. Pod pretnjom oružjem savladali su čuvare i oslobodili 41-godišnjeg zatvorenika. Prema istim informacijama, tom prilikom uzeli su i službeno oružje jednog zatvorskog službenika.

Nakon toga, napadači i begunac seli su u vozila i velikom brzinom napustili područje bolnice.

I drugi zatvorenik pokušao da pobegne

U trenutku napada u transportnom kombiju nalazio se još jedan zatvorenik, koji je, prema navodima, takođe pokušao da iskoristi haos i pobegne.

Međutim, zatvorski službenici uspeli su da ga zadrže i vrate u vozilo, pa nije uspeo da pobegne zajedno sa 41-godišnjim saučesnikom.

Odbegli zatvorenik Foto: Printscreen YouTube

U bolnici su se u tom trenutku nalazila još dva zatvorenika, koja su prevezena drugim vozilom u pratnji zatvorskih službenika.

Kalašnjikov pronađen u havarisanom vozilu

Policija je nakon bekstva pokrenula veliku akciju potrage. U blizini bolnice pronađeno je havarisano vozilo na zemljanom sporednom putu, a u njemu je pronađen kalašnjikov sa mecima.

Istražitelji proveravaju i ulogu drugog automobila, koji je pronađen potpuno izgoreo u oblasti Volvi.

Za sada nije poznato gde se begunac nalazi, niti identitet njegovih saučesnika.

Osumnjičen za pokušaj ubistva

Pobegli zatvorenik je 41-godišnji državljanin Albanije. Prema dosadašnjim informacijama, uhapšen je prošle godine u Solunu zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva tokom incidenta u jednoj kantini.

Takođe se navodno dovodi u vezu sa slučajevima povezanim sa oružjem i drogom.

Grčke vlasti trenutno tragaju i za njim i za naoružanim muškarcima koji su, kako se sumnja, učestvovali u pažljivo organizovanoj akciji bekstva.