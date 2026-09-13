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Značajan pad vodostaja brane Karakurt na istoku Turske otkrio je ostatke istoimenog istorijskog sela koje je pre nekoliko godina završilo pod vodom zbog izgradnje hidroelektrane.

Zbog izuzetno toplog leta nivo vode u akumulaciji znatno se spustio, pa su iznad površine ponovo postali vidljivi delovi nekadašnjeg naselja. Među njima su se pojavili seoska džamija, temelji desetina kuća i ostaci istorijske crkve.

Zajedno u istom kadru

Posebno je upečatljiv prizor dva verska objekta koja su se ponovo našla iznad vode. Snimci dronom izbliza prikazuju ruševine nekadašnjeg sela i podsećaju na period u kojem su na ovom području zajedno živeli pripadnici različitih religija.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Džamija i crkva, koje su danas samo ostaci nekadašnjeg naselja, svedoče o multikulturalnoj prošlosti Karakurta i istoriji ovog dela Turske.

Neobičan prizor privukao je veliki broj meštana, ali i fotografa koji su želeli da zabeleže trenutak u kojem je istorijsko selo, nakon više godina, ponovo izronilo iz vode.

1/3 Vidi galeriju Ostaci potopljenog sela Karakurt izronili iz akumulacionog jezera u Turskoj Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia