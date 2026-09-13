CRKVA I DŽAMIJA JEDNA PORED DRUGE Voda se povukla i otkrila ČUDO! Pogledajte prizore koji ostavljaju bez teksta (FOTO)
- Ponovo su vidljivi džamija, temelji kuća i ostaci crkve, što svedoči o multikulturalnoj prošlosti ovog mesta.
Značajan pad vodostaja brane Karakurt na istoku Turske otkrio je ostatke istoimenog istorijskog sela koje je pre nekoliko godina završilo pod vodom zbog izgradnje hidroelektrane.
Zbog izuzetno toplog leta nivo vode u akumulaciji znatno se spustio, pa su iznad površine ponovo postali vidljivi delovi nekadašnjeg naselja. Među njima su se pojavili seoska džamija, temelji desetina kuća i ostaci istorijske crkve.
Zajedno u istom kadru
Posebno je upečatljiv prizor dva verska objekta koja su se ponovo našla iznad vode. Snimci dronom izbliza prikazuju ruševine nekadašnjeg sela i podsećaju na period u kojem su na ovom području zajedno živeli pripadnici različitih religija.
Džamija i crkva, koje su danas samo ostaci nekadašnjeg naselja, svedoče o multikulturalnoj prošlosti Karakurta i istoriji ovog dela Turske.
Neobičan prizor privukao je veliki broj meštana, ali i fotografa koji su želeli da zabeleže trenutak u kojem je istorijsko selo, nakon više godina, ponovo izronilo iz vode.
Ruševine danas predstavljaju svojevrstan prozor u prošlost, mesto koje je zbog izgradnje hidroelektrane nestalo ispod površine akumulacije, a koje je nakon pada vodostaja ponovo ugledalo svetlost dana, piše Klik.hr.
(Kurir.rs/slobodnadalmacija.hr)