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Stalna misija Francuske pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi saopštila je da "žali" zbog kritika koje je preko društvenih mreža uputila Sjedinjenim Američkim Državama povodom ljudskih prava, a koje su izazvale diplomatski spor i odložile dolazak novog francuskog ambasadora u Vašington.

U objavi na društvenoj mreži X krajem jula, francuska misija kritikovala je SAD zato što su se pridružile zemljama među kojima su Rusija i Severna Koreja i glasale protiv produženja mandata visokog komesara UN za ljudska prava Volkera Tirkea.

Poruka je razbesnela Vašington, koji je odgovorio napuštanjem sednice Saveta bezbednosti UN dok je Francuska govorila. Izvori su naveli i da su SAD razmatrale mogućnost da blokiraju izbor novog francuskog ambasadora u Vašingtonu.

"Stalna misija Francuske pri UN u Ženevi žali zbog poruke objavljene 25. jula 2026. godine na mreži X, kojom je dovedena u pitanje posvećenost SAD ljudskim pravima", saopštila je misija.

Razlika u stavovima "odnosila se na jedno glasanje, a ne na odbranu ljudskih prava", navodi se u saopštenju na engleskom jeziku objavljenom na sajtu misije.

Francusko Ministarstvo spoljnih poslova odbilo je da dodatno komentariše slučaj.

Obraćanje Makrona na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia, SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Vašington pozdravio saopštenje Francuske

"Primili smo k znanju i cenimo saopštenje Francuske i radujemo se zajedničkom radu na unapređenju zajedničkih vrednosti i interesa", rekao je zvaničnik Stejt departmenta odgovarajući na zahtev Rojtersa za komentar.

Izvinjenje, o kojem je prethodno izvestio francuski dnevnik Mond, moglo bi da otvori put da Vašington odobri imenovanje Orelijena Leševalijea za novog ambasadora Francuske u SAD.

Leševalije, nekadašnji saradnik Jelisejske palate, trenutno je šef kabineta francuskog ministra spoljnih poslova Žan-Noela Baroa. Pariz je planirao da on stupi na dužnost do septembra, naveo je jedan izvor.

(Kurir.rs/Reuters)

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