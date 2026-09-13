UDARI 1.200 KM DUBOKO U RUSIJI! Dronovi spržili mega-rafineriju! Gori gigant koji napaja Putinovu ratnu mašineriju (VIDEO)
- Generalštab Ukrajine navodi da je tokom noći pogođena i rafinerija Slavjanski u Krasnodarskom kraju, gde je takođe izbio požar.
Ukrajinske snage pogodile su tokom noći 13. septembra rafineriju nafte TANECO u Nižnjekamsku, u ruskoj Republici Tatarstan, a u postrojenju koje se nalazi oko 1.200 kilometara od Ukrajine izbio je požar.
Prema navodima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine od 13. septembra, u napadu je izazvan požar na jednom od rezervoara rafinerije. Razmere štete se još procenjuju.
TANECO je jedan od najvećih ruskih kompleksa za preradu nafte i proizvodi benzin, dizel, avionsko i brodsko gorivo, bazna ulja i druge naftne derivate.
Rafinerija je počela sa radom početkom 2010-ih godina i od tada je značajno povećala svoje kapacitete za preradu. Tokom 2022. godine u ovom postrojenju prerađeno je oko 16,2 miliona tona sirove nafte.
Napad je izveden u okviru nastavka ukrajinskih operacija usmerenih na objekte povezane sa ruskom vojnom i energetskom infrastrukturom.
Pogođena još jedna ruska rafinerija
Generalštab je takođe saopštio da su ukrajinske snage tokom noći pogodile rafineriju nafte "Slavjanski" u Krasnodarskom kraju u Rusiji. Nakon napada i u tom postrojenju je zabeležen požar.
Rafinerija ima godišnji kapacitet prerade od oko 5,2 miliona tona sirove nafte i, prema tvrdnjama ukrajinskog Generalštaba, učestvuje u snabdevanju ruske vojske.
(Kurir.rs/United24media)