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Ukrajinske železnice objavile su nove detalje o napadu na lokomotivu u Jagodinu, u blizini granice sa Poljskom. Neposredno pre napada na stanici se nalazio specijalni voz kojim su putovali evropski političari, dok se u trenutku samog udara tamo nalazio drugi voz, u kojem je bio bivši direktor CIA Dejvid Petreus, saopštila je kompanija na Telegramu 13. septembra.

Diplomatskim vozom putovali su savetnici za bezbednost iz nekoliko država članica Evropske unije, kao i bivši evropski lideri, među kojima je bio i nekadašnji britanski premijer Boris Džonson.

Prema navodima Ukrajinskih železnica, dispečer Centralne grupe za nadzor kompanije uočio je dron sa mlaznim pogonom koji se kretao ka lokomotivi na ukrajinsko-poljskoj granici, a signal za evakuaciju izdat je samo 15 minuta pre nego što je dron pogodio lokomotivu.

Ukrajinske železnice: Moguće je da je diplomatski voz bio meta

"Potpuno je moguće da je i diplomatski voz mogao da bude meta ovog ruskog drona", saopštile su Ukrajinske železnice.

"Voz je napustio stanicu ranije nego što je prvobitno bilo planirano, u okviru šire izmene reda vožnje zbog stalne pretnje od ruskih napada."

Predstavnici evropskih vlada vraćali su se u Poljsku vozom YES Express iz Kijeva, gde su učestvovali na forumu Jalta evropska strategija (YES), održanom 11. i 12. septembra.

Ruske snage su 13. septembra dronom napale putnički voz u Volinjskoj oblasti u Ukrajini, u blizini granice sa Poljskom. Voz je saobraćao na relaciji Kijev-Varšava.

U jednom vozu Boris Džonson, u drugom Dejvid Petreus

Nemački Špigl objavio je da se u trenutku ruskog napada u blizini poljske granice nalazio voz sa evropskim političarima, među kojima su bili Ginter Zauter, savetnik nemačkog kancelara Fridriha Merca, i bivši britanski premijer Boris Džonson.

Ukrajinske železnice su kasnije pojasnile da je voz sa evropskim predstavnicima zapravo prešao u Poljsku sat i po pre nego što je ruski dron pogodio lokomotivu.