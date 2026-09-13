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Pojavljivanje rakete zemlja-vazduh "Koral", koju je razvio ukrajinski Državni konstruktorski biro "Luč", na sajmu MSPO 2026 u Poljskoj izazvalo je značajnu pažnju, posebno zato što se navodi da je raketa sposobna za dejstvo protiv balističkih ciljeva. Ključno pitanje je, međutim, na koji način bi trebalo da ih presreće, jer upravo od toga zavisi njena efikasnost protiv takvih pretnji.

Važno je napomenuti da ovo nije prvo javno predstavljanje "Korala". Raketa je prvi put prikazana na izložbi "Oružje i bezbednost" 2021. godine. Već tada je predstavljena kao sistem sposoban za dejstvo ne samo protiv aerodinamičkih ciljeva, poput aviona i krstarećih raketa, već i protiv taktičkih balističkih raketa.

Tokom pet godina između dva javna predstavljanja, karakteristike rakete značajno su promenjene. Njena masa povećana je sa 300 na 450 kilograma, odnosno za 50 odsto. Znatno su promenjene i dimenzije. Dužina je povećana sa 4,33 na 4,8 metara, dok je prečnik povećan sa 230/260 na 230/300 milimetara. Ovi podaci odgovaraju specifikacijama objavljenim za aktuelnu verziju rakete.

Foto: Printscreen Youtube/Now News

Kako bi "Koral" trebalo da obara balističke rakete

Najnovije objavljene specifikacije ne navode maksimalni domet "Korala", niti najveću visinu na kojoj može da dejstvuje protiv ciljeva. Međutim, s obzirom na povećanje dimenzija rakete, može se očekivati da su povećani i ovi parametri. Prema prvobitnim specifikacijama, maksimalni domet iznosio je do 30 kilometara, dok je maksimalna visina dejstva bila do 10 kilometara.

Istovremeno, uprkos povećanju dimenzija, "Koral" i dalje nema prsten gasnodinamičkih potisnika za bočno manevrisanje. Takav sistem omogućava raketi da izvodi izuzetno agresivne manevre uz veoma velika ubrzanja. Reč je o jednoj od tehnologija karakterističnih za presretače namenjene takozvanom "hit-to-kill" presretanju balističkih ciljeva.

Kod takvog presretanja dolazeća raketa uništava se direktnim sudarom sa presretačem, odnosno kinetičkom energijom udara, bez oslanjanja na klasičnu eksplozivnu bojnu glavu.

Ukrajinska raketa "Vilha" takođe nema takav gasnodinamički sistem upravljanja, iako bi se u njenom slučaju on prvenstveno koristio za korekciju putanje i navođenje, a ne za presretanje u završnoj fazi leta. Najverovatnije se umesto toga koriste aerodinamičke upravljačke površine.

Foto: Printscreen Youtube/Now News

Kada je reč o sistemu navođenja, čini se da je on ostao uglavnom nepromenjen, uz aktivnu radarsku glavu za samonavođenje koja se koristi tokom završne faze leta. Verovatno je ostao isti i proizvođač glave za samonavođenje, pošto je prečnik prednjeg dela "Korala" ostao 230 milimetara.

Trenutno objavljene specifikacije potvrđuju upotrebu aktivne radarske glave za samonavođenje u kombinaciji sa inercijalnim navigacionim sistemom i radio-korekcijom.

Bliži raketama PAC-2 nego sistemu PAC-3 MSE

Sve ovo ukazuje da je "Koral", kada je reč o načinu borbe protiv balističkih raketa, trenutno bliži raketi PAC-2 GEM-T nego porodici PAC-3. Drugim rečima, izgleda da se oslanja na blizinsku detonaciju i dejstvo fragmenata bojne glave kako bi uništio balističku raketu, umesto na "hit-to-kill" princip koji koristi PAC-3 MSE.

PAC-2 GEM-T posebno je razvijen kako bi se poboljšale sposobnosti sistema "Patriot" za dejstvo protiv balističkih i krstarećih raketa, dok porodica PAC-3 koristi direktno kinetičko presretanje.

Međutim, "Koral" je znatno manji i lakši od PAC-2 GEM-T. Potonji ima lansirnu masu od približno 900 kilograma, od čega oko 90 kilograma otpada na bojnu glavu. Zbog toga bi novi PAC-3 ACE mogao da predstavlja relevantniju osnovu za poređenje.

PAC-3 ACE trenutno se razvija kao jeftiniji presretač čija bi cena trebalo da bude manja od polovine cene rakete PAC-3 MSE. Zadržava aktivnu radarsku glavu za samonavođenje, ali pojednostavljuje nekoliko elemenata konstrukcije MSE.

Najvažnije je to što se kod PAC-3 ACE odustaje od "hit-to-kill" principa koji koristi MSE i umesto njega uvodi razorno-fragmentaciona bojna glava, dok su istovremeno uklonjeni motori za kontrolu položaja rakete. Raketa se takođe razvija sa pojednostavljenom glavom za samonavođenje i raketnim motorom sa jednim impulsom.

PAC-3 ACE ima iste dimenzije kao PAC-3 MSE, odnosno dužinu od oko 5,2 metra i prečnik do 300 milimetara, dok bi lansirna masa trebalo da iznosi oko 370 kilograma, ukoliko konačna konfiguracija ostane slična sadašnjoj.