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Putnici na letu Turkiš erlajnsa iz Istanbula ka Tunisu preživeli su dramatične trenutke kada je avion tokom spuštanja upao u snažne turbulencije, dok je posada više puta pokušavala da sleti po olujnom vremenu.

Snimci iz putničke kabine, koji su se proširili društvenim mrežama, prikazuju putnike kako se čvrsto drže za sedišta dok se avion snažno trese. U kabini se čuju vrisci i plač, a jedan od putnika u jednom trenutku uzvikuje: "Umrećemo".

Avion tipa Erbas A321 poleteo je iz Istanbula i približavao se Međunarodnom aerodromu Tunis-Kartagina kada su se vremenski uslovi naglo pogoršali. Let je do početka spuštanja, prema svedočenju jedne od putnica, protekao bez problema.

"Nikada se nisam toliko plašila za svoj život"

Putnica Marina Majskaja, koja je snimak objavila na Instagramu, navela je da je situacija postala zastrašujuća čim je avion počeo da se spušta ka Tunisu.

"Sam let je bio miran, ali čim smo počeli da se spuštamo, sve je postalo apsolutno zastrašujuće. Nikada se u životu nisam toliko plašila za svoj život, a sa mnom je bila i moja majka", napisala je ona.

Prema njenim rečima, pilot je tri puta pokušao da spusti avion na aerodrom Tunis-Kartagina, dok je letelica prolazila kroz oluju.

"Svaki put nas je snažno treslo, a prilikom trećeg pokušaja zaista smo počeli da propadamo", navela je putnica.

Na snimku se čuju prestravljeni putnici, dok su neki, prema navodima medija, molili posadu da avion preusmeri na drugi aerodrom umesto da ponovo pokušava da prođe kroz snažne turbulencije i sleti u Tunis.

Avion preusmeren na drugi aerodrom

Posada je na kraju odustala od sletanja na aerodrom Tunis-Kartagina i avion preusmerila na Međunarodni aerodrom Enfida-Hamamet, oko 90 kilometara južno od Tunisa.

Avion je tamo bezbedno sleteo, nakon čega su putnici posadu pozdravili aplauzom.

Turkiš erlajns se, prema navodima britanskih medija, nije odmah oglasio povodom incidenta.

Turbulencije nastaju usled promena u kretanju vazdušnih struja i pritisku oko aviona. Iako snažne turbulencije mogu da izazovu povrede, naročito kod putnika koji nisu vezani sigurnosnim pojasom, savremeni putnički avioni projektovani su da izdrže znatno veća aerodinamička opterećenja od onih koja se uobičajeno javljaju tokom turbulencija.