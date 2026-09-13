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Naučnici su u Severnoj Dakoti otkrili prvi poznati neprekinuti niz otisaka stopala odraslog tiranosaurusa reksa, nastao pre oko 66,5 miliona godina.

Četiri ogromna troprsta otiska pronađena su na području formacije Hel Krik, poznatom po velikom broju fosila dinosaurusa. Svaki otisak dugačak je oko jednog metra, dok se čitav trag proteže približno sedam metara.

Otkriće je posebno značajno jer su ranije pronalaženi pojedinačni otisci i tragovi mladih jedinki, ali nikada kontinuirani niz otisaka odraslog T-reksa.

Učitelj naišao na tragove

Fosilizovane otiske prvi je uočio učitelj iz Kolorada Kent Hups, koji je kasnije postao jedan od koautora naučnog rada o otkriću.

"Kao nastavnik, svojim učenicima stalno govorim da nauka počinje radoznalošću, strašću i pažljivim posmatranjem. Nikada nisam zamišljao da bi to moglo da me dovede do ovakvog otkrića", rekao je Hups.

Tragove su potom proučavali istraživači iz Muzeja prirode i nauke u Denveru i Univerziteta Džon Murs u Liverpulu. Otisci su sačuvani zahvaljujući peščaru koji se tokom miliona godina stvrdnuo oko udubljenja koja je životinja ostavila.

"Možemo da pratimo životinju dok se kretala"

Naučnici planiraju da tri otiska kasnije ove godine helikopterom prebace u muzej u Denveru radi daljeg proučavanja i očuvanja.

"Sa ovakvim nizom tragova zapravo možemo da pratimo životinju dok se kretala kroz okolinu. To je neverovatno retko kada je reč o T-reksu", rekao je Tajler Lajson, kustos paleontologije kičmenjaka u muzeju u Denveru.

Prema njegovim rečima, kosti pružaju ogromnu količinu informacija o dinosaurusima, ali otisci stopala predstavljaju nešto drugačije jer beleže konkretan trenutak njihovog ponašanja.

Istraživači su na istom području pronašli i skeletne ostatke T-reksa, što dodatno podržava zaključak da je upravo ovaj predator ostavio tragove.