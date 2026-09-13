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Levičarski opozicioni blok u Švedskoj mogao bi da osvoji većinu na parlamentarnim izborima, pokazuju rezultati izlazne ankete SVT/Valu. Prema projekciji, opozicione stranke zajedno osvajaju 51,3 odsto glasova, dok stranke desničarske vladajuće koalicije imaju 46,8 odsto.

Najviše glasova prema izlaznoj anketi dobili su Socijaldemokrate sa 28,4 odsto, što je za 1,9 procentnih poena manje u odnosu na prethodno merenje.

Slede Umereni sa 18,1 odsto, uz pad od jedan procentni poen, dok su Švedske demokrate na 17,2 odsto, odnosno 3,3 procentna poena manje.

Leva partija ima osam odsto, Centar 7,5, a Zeleni 7,4 odsto glasova. Hrišćanske demokrate su na 6,1 odsto, dok Liberali imaju 5,4 odsto.

Prema toj projekciji, opozicioni blok koji čine Socijaldemokrate, Leva partija, Centar i Zeleni imao bi 51,3 odsto glasova, dok bi Umereni, Švedske demokrate, Hrišćanske demokrate i Liberali zajedno osvojili 46,8 odsto.

Rezultati izlazne ankete ukazuju na mogućnost promene vlasti u Švedskoj, ali konačan ishod izbora još nije poznat.

Izlazne ankete 2022. pogrešile u proceni pobednika

Izlazne ankete u Švedskoj imaju dugu tradiciju, ali su prethodni izbori pokazali da projekcije ne moraju nužno odgovarati konačnim rezultatima. Na izborima 2022. godine izlazne ankete su takođe pokazivale blagu prednost levog bloka, ali su konačni rezultati doneli suprotan odnos snaga.

Politikolog Nikolas Ajlot sa Univerziteta Sedertern u Stokholmu upozorio je da se metode anketiranja stalno prilagođavaju promenama u načinu na koji građani prate vesti i komuniciraju o politici.

Zbog toga, kako navodi Gardijan, rezultate izlazne ankete treba uzeti sa dozom opreza, posebno imajući u vidu relativno tesne razlike između dva politička bloka.