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KIRENIJA – Morske kornjače su među najstarijim stvorenjima na planeti, sa istorijom dužom od 110 miliona godina, što znači da su delile planetu sa dinosaurusima. Danas u svetu postoji sedam vrsta morskih kornjača, od kojih su sve, u većoj ili manjoj meri, klasifikovane kao ugrožene ili kritično ugrožene vrste. Njihovo spasavanje zato je od velikog značaja, a upravo time se bave stručnjaci i biolozi u Kireniji, na Svernom Kipru.

Na obalama tirkiznog mora, u srcu jednog luksuznog kompleksa, odvija se tiha ali jako važna borba za opstanak ove retke i ugrožene vrste, i to u sklopu Meritta centra za rehabilitaciju morskih kornjača.

Centar je otvoren 2018. godine sa ciljem lečenja povređenih morskih kornjača i njihovog vraćanja u prirodno stanište. Za razliku od neformalnih lokaliteta, ovaj centar je izgrađen po najvišim međunarodnim standardima i opremljen modernim sistemima za oporavak životinja.

1/4 Vidi galeriju Centar na Kipru spasava morske kornjače i vraća ih u more Foto: RINA/Ustupljene fotografije

U savremenom svetu, najveći neprijatelj morskih mornjača postao je čovek i to kroz ribarske mreže, plastični otpad i brze brodske elise. Kada jedna takva ranjena i iznemogla kornjača dospe do obala Kirenije, njena sudbina često zavisi od tima biologa i veterinara u centru Meritta.

- Centar za rehabilitaciju osnovan je sa vizijom da zaceli rane koje se nanose prirodi, ovaj centar je opremljen najsavremenijim sistemima za lečenje i rehabilitaciju. Kada se kornjača pronađe, donosi se u centar. Tu ima svu moguću najbolju negu, a kada se njen oporavak završi, pušta se u more da nastavi svoj život u svom prirodnom okruženju, kažu za RINU u Centru za rehabilitaciju morskih kornjača Meritta.

Kroz program Meritta Club, centar svakodnevno edukuje veliki broj dece i mladih. Gledajući te fascinantne životinje, deca ne uče samo o biologiji, već uče i o empatiji, odgovornosti i činjenici da svako naše bacanje plastične kese na plaži, može ugasiti jedan vekovni život.

Najveća nagrada za rad ovog centra, i prizor koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim, jesu dani kada se izlečene kornjače vraćaju tamo gde pripadaju, a to je beskrajno plavetnilo mora.

- Poseban je događaj kada oporavljenu kornjaču vraćamo u more. Raduje nas što tom događaju uvek prisustvuje veći broj ljudi, među kojima je i puno mališana. U trenutku kada se oporavljena kornjača spusti na pesak i instinktivno krene ka šumu talasa, među okupljenima uvek zavlada neverovatno oduševljenje i sreća. A sve je naravno ispraćeno i gromoglasnim aplauzom, dodaje naš sagovornik.

Centar se nalazi u okviru hotelskog kompleksa Merit Crystal Cove u Alsandžaku, što je oko 10 km zapadno od centra Kirenije. Otvoren je za spoljne posetioce i turiste, a ulasci su organizovani tako da možete izbliza videti kornjače na lečenju i razgovarati sa biolozima.