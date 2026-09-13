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Trudnoća u Avganistanu pod talibanima za neke žene može da predstavlja smrtnu opasnost za njih same, njihovu decu ili oboje. Pet godina nakon povratka talibana na vlast, zdravstveni sistem nalazi se u teškoj krizi, a žene su među najteže pogođenima, piše Skaj njuz.

"Rodila sam petoro dece. Izgubila sam svih petoro na porođaju", rekla je jedna žena novinarki Skaj njuza ispred jedine klinike kilometrima unaokolo u Nuristanu, na severoistoku Avganistana.

Zemlja već ima jednu od najviših stopa smrtnosti majki i dece na svetu, a žene kažu da trudnoću prate strah i neizvesnost.

"Uskoro neće biti lekarki"

Talibani su od povratka na vlast uveli oko hiljadu pravila i dekreta, od kojih je gotovo 200 usmereno na ograničavanje prava žena. Devojčice ne mogu da se školuju nakon 12. godine, ženama je zabranjen veliki broj poslova, bavljenje sportom i učešće u javnom životu. Za izlazak iz kuće i odlazak kod muškog lekara supruga mora da dobije dozvolu muža.

Lekarka Rošanak Vardak, kod koje žene putuju sa velikih udaljenosti kako bi došle na pregled, posledice takve politike naziva katastrofalnim. Posebno upozorava na zabranu obrazovanja devojčica i žena.

"Uskoro u Avganistanu neće biti lekarki", upozorava Vardak.

Pet godina bez novih lekarki već ostavlja posledice, a problem je posebno težak zato što brojne porodice neće dozvoliti da žene pregleda ili porađa muškarac.

"Ako nema lekarke, medicinske sestre ni babice, ko će im pomoći? Muškarci? Njihove porodice neće dozvoliti da ih porađa muškarac", rekla je.

Situaciju dodatno pogoršava smanjenje međunarodne pomoći. Politika talibana dovela je do sankcija, zamrzavanja finansijske imovine i velikih rezova pomoći, a posledice su posebno vidljive u bolnicama.

U jednom krevetu po tri bebe

U dečjoj bolnici Indira Gandi u Kabulu na pojedinim krevetima leže po tri bebe. Jedan lekar za teško bolesno dete kaže da mu je možda ostalo još samo nekoliko dana života, dok drugi navodi da u bolnici ponekad umre i šestoro dece dnevno.

Tokom boravka ekipe Skaj njuza najmanje dvoje dece sa kojima su došli u kontakt umrlo je u roku od nekoliko sati.

Među njima su deca iz porodica koje su već izgubile više potomaka. Nekoliko meseci star Sulejman bio je teško bolestan, a njegovo dvoje starije braće ili sestara već je preminulo. Rezovi međunarodne pomoći, piše Skaj njuz, najteže pogađaju upravo najranjivije.

Talibanske vlasti istovremeno žele da istaknu poboljšanu bezbednost nakon završetka rata i tvrde da poštuju žene. Navode i da je u zemlji registrovano oko 10.000 preduzeća u vlasništvu žena, ali reč je o zemlji sa oko 45 miliona stanovnika, dok žene uglavnom rade skrivene od muškaraca i često iz svojih domova.

"To nije poštovanje"

Mahbuba Seradž, nominovana za Nobelovu nagradu za mir i dugogodišnja aktivistkinja za prava žena, odbacuje tvrdnje talibana da njihove politike predstavljaju poštovanje žena.

"To nije poštovanje. To nije avganistanska kultura", rekla je. "Ako je poštovanje zabraniti devojčicama da se školuju i ženama da rade dok moraju da prehrane decu, onda nam takvo poštovanje ne treba."

Seradž je godinama vodila skloništa za zlostavljane žene, sve dok ih talibani nisu zatvorili. Sada kaže da napušta Kabul.

"Plačem svaki dan", rekla je, navodeći očaj zbog talibanske vlasti, nedostatka međunarodne reakcije i pritisaka kojima je izložena.

Posebno surovo posledice talibanskih pravila izgledaju kroz priču osmogodišnje Šamsul, čiji je otac poginuo u nedavnim poplavama u Nuristanu. Njena majka trudna je sa osmim detetom i ostala je bez izvora prihoda. Šamsul želi da postane lekarka, ali prema pravilima talibana sme da se školuje još samo dve godine.

## Sanja da postane lekarka, ali uskoro više neće smeti u školu

Devojčica svakog jutra pešači planinskim stazama do škole i pokušava da iskoristi vreme koje joj je preostalo. Stariji muškarac iz Kabula Baki Salamdar već dve godine plaća njeno školovanje i donosi školski pribor deci u tom siromašnom području.

"Ova deca su budućnost. Ja sam star, ja sam prošlost", rekao je. "Bez komada hleba čovek može, bez gutljaja vode može neko vreme. Ali knjige su vrata u svet."

Avganistan istovremeno raspolaže mineralnim bogatstvima čija se vrednost procenjuje na bilione dolara. Talibanska vlast signalizira da je spremna da sklapa poslove sa američkim kompanijama u rudarstvu, poljoprivredi i infrastrukturi ukoliko SAD ukinu sankcije i odmrznu avganistansku imovinu.