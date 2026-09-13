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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da otputuje na samit G20 i tamo se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom ukoliko ruski lider bude prisustvovao skupu, rekao je u intervjuu za Dojče vele objavljenom 12. septembra.

Samit lidera G20 trebalo bi da bude održan u Majamiju u decembru.

"Da, naravno. Moramo da dođemo. Moramo da se sastanemo, razgovaramo i donosimo odluke", rekao je Zelenski za Dojče vele.

"Nije stvar u rečima. Šta ću ja njemu reći ili šta on želi da kaže meni, nije važno", dodao je Zelenski. "Važni su rezultati. To je sve."

1/9 Vidi galeriju Vučić i Zelenski na sastanku u Palati Srbija Foto: Nemanja Nikolić

Putin i Zelenski nisu se sastali od početka rata

Zelenski i Putin nisu se lično sastali otkako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je 12. septembra za provladin list Izvestija da Moskva još nije razgovarala o tome da li će Putin prisustvovati samitu G20.

"Što se tiče mogućnosti Putinovog putovanja, o tom pitanju još nije ni razgovarano", rekao je Ušakov, dodajući da se pripreme za samit nastavljaju na ekspertskom nivou.

Putin, prema Dojče veleu, nije lično prisustvovao samitu lidera G20 još od 2019. godine.

Kasnije 12. septembra ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je novinarima da bi Zelenski trebalo da dođe u Moskvu ukoliko želi direktno da se sastane sa Putinom.

Novi pokušaj SAD da vrate Moskvu i Kijev za pregovarački sto

Izjava Zelenskog dolazi u trenutku obnovljenih napora predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama da se Kijev i Moskva vrate pregovorima. Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner posetili su Kijev početkom septembra nakon razgovora u Moskvi.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

Zelenski je za Dojče vele rekao da se Ukrajina sada nalazi u "dobroj poziciji za pregovore", tvrdeći da Rusija nastavlja da trpi velike gubitke na bojnom polju za relativno ograničene teritorijalne dobitke.

On je takođe rekao da je Kijev sa američkim izaslanicima razgovarao o mogućem energetskom i žitnom primirju kao potencijalnom prvom koraku ka širim pregovorima.

"Šta može da nas dovede do bilo kakvih pregovora? Dakle, energija i žito. To je prvi korak. To možemo da postignemo", rekao je Zelenski.

Moskva i dalje ne pristaje na značajne ustupke

Najnoviji američki diplomatski pokušaj za sada nije doveo do proboja. Izvori upoznati sa pregovorima rekli su za Kijev independent da Moskva i dalje nije spremna na značajne ustupke, uprkos izmenjenim američkim predlozima čiji je cilj obnavljanje pregovora.

Zelenski je nakon sastanka u Kijevu rekao da očekuje da će se rat nastaviti tokom zime.