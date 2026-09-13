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Kineski predsednik Si Đinping predstavio je u nedelju inicijative u oblastima od veštačke inteligencije do trgovine kako bi produbio saradnju među ekonomijama u usponu okupljenim u okviru "Velikog BRIKS-a", dok Peking nastoji da ovu grupu pretvori u praktičnu platformu za razvoj Globalnog juga.

Saradnja u oblastima od politike i bezbednosti do ekonomije i finansija nalazi se u glavnom fokusu BRIKS-a, dok Indija, koja predsedava grupom 2026. godine, i Kina, koja će predsedavanje preuzeti 2027, nastoje da prošire partnerstvo i povećaju globalni uticaj bloka.

Uspeh "Inicijative Velikog BRIKS-a" zavisi od postavljanja čvrstih temelja za praktičnu saradnju, rekao je Si liderima na godišnjem samitu u Nju Delhiju, prenela je kineska državna agencija Sinhua.

Zemlje "Velikog BRIKS-a" trebalo bi dodatno da unaprede saradnju, očuvaju stabilnost industrijskih i lanaca snabdevanja i rade na stvaranju integrisanog tržišta, rekao je Si na završnoj sednici samita.

Kina će preuzeti vodeću ulogu u uspostavljanju BRIKS zone za veštačku inteligenciju otvorenog koda, čiji će cilj biti unapređenje saradnje na velikim jezičkim modelima, obuci sistema veštačke inteligencije i razvoju otvorenog AI ekosistema, dodao je Si.

On je takođe predložio partnerstvo specijalnih ekonomskih zona BRIKS-a i najavio da će Kina sledeće godine biti domaćin Foruma BRIKS-a o trgovini uslugama, sa ciljem jačanja trgovinskih i investicionih veza.

1/12 Vidi galeriju Potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin, koji kao lični izaslanik predsednika Aleksandra Vučića predvodi delegaciju Srbije Foto: Kurir

Proširena uloga "Velikog BRIKS-a"

BRIKS se proširio na Iran, Indoneziju, Egipat, Etiopiju i Ujedinjene Arapske Emirate, pored prvobitnih članica Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike, koje su pre dve decenije pokrenule saradnju sa ciljem promene svetskog poretka kojim dominiraju Sjedinjene Američke Države.

Pored toga, BRIKS ima 10 partnerskih zemalja među ekonomijama u usponu u Aziji, Africi, Latinskoj Americi i na Bliskom istoku, čime je dodatno proširen njegov uticaj širom Globalnog juga.

Kina i Rusija ovu širu grupu ponekad nazivaju "Veliki BRIKS".

1/5 Vidi galeriju Kineski predsednik Si Đinping i ruski predsednik Vladimir Putin potpisali sporazume o saradnji dve zemlje nakon sastanka u Pekingu Foto: MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL

Putin: BRIKS pomaže u stvaranju pravednijeg svetskog poretka

Koristi od rešenja razvijenih unutar BRIKS-a ne bi trebalo da ostanu ograničene samo na njegove članice, već bi trebalo da budu prilagodljive i dostupne kako bi odgovorile na potrebe Globalnog juga, rekao je ranije indijski premijer Narendra Modi.

Ruski predsednik Vladimir Putin nazvao je BRIKS snažnom pokretačkom snagom u pravcu stvaranja novog, pravednijeg i multipolarnog svetskog poretka i pozvao članice da pronađu načine da objedine konkurentske prednosti svojih ekonomija.

Samit se održava u trenutku obnovljenih sukoba u regionu Persijskog zaliva, gde su uzajamni napadi Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napadi Huta koje podržava Teheran na Saudijsku Arabiju, doveli do širenja sukoba.

Ipak, samit je u subotu ostvario važan diplomatski rezultat kada je postignut konsenzus o zajedničkoj deklaraciji koju su podržali i Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati.

U deklaraciji je izražena duboka zabrinutost zbog nastavka eskalacije tenzija na Bliskom istoku i upućen poziv svim stranama da pokažu maksimalnu uzdržanost.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan sastao se, odvojeno, sa prestolonaslednikom Abu Dabija na marginama samita, što je bio sastanak zvaničnika dve zemlje na najvišem nivou od početka sukoba.