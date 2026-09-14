VELIKI RAT U EVROPI? ZEMLJA OSNIVAČ NATO SPREMA SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE Strah od ruskog udara na istočno krilo Alijanse, Danska sledi primer Švedske
- Danska obučava parohijske sveštenike za vojne sahrane u slučaju velikog rata u Evropi, uz procene da bi u najgorim danima moglo da strada 10 do 20 vojnika dnevno.
- Program 'Narodna crkva i odbrana' finansira Ministarstvo odbrane, a obuka obuhvata prijem palih vojnika, obaveštavanje porodica i vojne tradicije sahranjivanja.
Danska priprema parohijske sveštenike širom zemlje kako bi se nosili sa velikim brojem vojnih sahrana u slučaju velikog rata u Evropi, a planeri razmatraju scenarije u kojima bi deset do 20 danskih vojnika dnevno moglo da bude ubijeno u najgorim danima.
TV 2, televizijski kanal danske državne televizije, objavio je proteklog vikenda da inicijativu pokrenuo Tomas H. Bek, šef danskih vojnih sveštenika, usred zabrinutosti zbog mogućnosti vojnog sukoba na istočnom krilu NATO, uključujući baltičke zemlje u kojima se redovno beleže ruski upadi u vazdušni prostor i gde su raspoređene danske trupe.
- U slučaju velikog rata, lako mogu da zamislim da ćemo imati 10-20 žrtava u najgorim mogućim danima. Važno je da budemo spremni da se nosimo sa tom situacijom. Sveštenici neće moći sami da obave ovaj zadatak - kazao je Bek za TV 2.
Aktivira se 2.000 parohijskih sveštenika
Danska, jedna od zemalja osnivača NATO, trenutno ima oko 95 vojnih sveštenika, dok oko 2.000 parohijskih sveštenika služi širom zemlje.
Počev od januara, očekuje se da će vojni sveštenici sprovoditi obuke za civilno sveštenstvo o tome kako da prime pale vojnike, obavljaju vojne sahrane i obaveštavaju rođake o smrti.
Obuka će takođe obuhvatiti vojne tradicije vezane za sahrane, uključujući upotrebu danske nacionalne zastave, vojnih pokrova za glavu, sablji i medalja.
Program, nazvan "Narodna crkva i odbrana", dobio je 1,8 miliona danskih kruna finansiranja od danskog Ministarstva odbrane.
Potencijalno mnogo gore nego u Avganistanu
Bek je rekao da je Danska tokom savezničkih operacija u Avganistanu imala daleko manje žrtava u odnosu na one koje bi mogle da se dese usled većeg rata u Evropi.
- Tokom rata u Avganistanu, imali smo samo nekoliko smrtnih slučajeva godišnje, što su sveštenici danskih oružanih snaga mogli lako da podnesu. Poučeni iz iskustva rata u Ukrajini, možda ćemo se suočiti sa mnogo većim brojem žrtava u budućnosti. A onda će biti potrebno da i drugi sveštenici u zemlji budu u mogućnosti da prime pale vojnike i obave vojnu sahranu - dodao je Bek, prenosi ukrajinski sajt Junajted24medija
TV 2 je pojasnio da se procena žrtava odnosi na mogući vojni sukob u inostranstvu, a ne na borbe na danskoj teritoriji.
Danska služba za odbranu i obaveštajne poslove procenjuje da "trenutno ne postoji pretnja od pravog vojnog napada na Kraljevinu Dansku".
Ove pripreme dolaze u trenutku kada Danska jača vojno prisustvo u regionu Baltika.
Danske snage su rasporedile borbeni bataljon u Letoniji u okviru odbrane istočnog krila NATO.
Švedski scenario sa 500 mrtvih vojnika
TV 2 je takođe izvestio da su danski sveštenici ranije ove godine učestvovali u švedskoj vojnoj vežbi koja je uključivala scenario sa 500 mrtvih vojnika.
Vežbe su uključivale procedure za identifikaciju tela, stavljanje palih vojnika u vreće za tela i organizovanje sahrana.
- Imamo mnogo toga da naučimo i od Šveđana i od Finaca kada su u pitanju veće vežbe - naveo je Bek.
Švedska je takođe razvila šire planove za sahranjivanje u ratno vreme.
Na ostrvu Gotland, crkvene vlasti su pripremile procedure za sahranjivanje čak 3.000 ljudi u ratno vreme, uključujući mogućnost korišćenja privremenih grobnica pre nego što se tela kasnije prenesu u njihove matične parohije.
Bek je naglasio da danske brojke ostaju na nivou procena i da nije u pitanuu zvanična prognoza broja žrtava.
TV 2 je navela da danske vlasti retko javno razgovaraju o potencijalnim ratnim gubicima jer se takvi scenariji generalno tretiraju kao osetljivo vojno planiranje.
I Poljska se sprema
U avgustu je zamenik poljskog ministra odbrane Cezari Tomčik rekao da se Varšava "sprema za rat", upozoravajući da bi velika ruska provokacija mogla da se dogodi u roku od nekoliko meseci, pošto Poljska jača svoju vojsku, kritičnu infrastrukturu i odbranu duž istočnog krila Alijanse.
(Kurir.rs/TV2/United24Media/Preveo i priredio: N. V.)