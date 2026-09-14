BIVŠI BRITANSKI PREMIJER BORIS DŽONSON TAKOĐE BIO U ŽELEZNIČKOJ KOMPOZICIJI KOJA JE IZBEGLA NAPAD

BIVŠI BRITANSKI PREMIJER BORIS DŽONSON TAKOĐE BIO U ŽELEZNIČKOJ KOMPOZICIJI KOJA JE IZBEGLA NAPAD

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Ruski dron pogodio je voz na granici Ukrajine i Poljske ubrzo pošto su tuda, drugom kompozicijom, prošli evropski bezbednosni zvaničnici i bivši britanski premijer Boris Džonson.

Dron je juče pogodio lokomotivu voza u mestu Jahodin, ali nije bilo žrtava.

Svi putnici su evakuisani, saopštile su ukrajinske vlasti.

Džonson i drugi evropski savetnici za nacionalnu bezbednost, među kojima i Britanac Džonatan Pauel, prošli su istom prugom drugim vozom, u povratku sa konferencije u Kijevu.

Rusija je saopštila da je pogodila "železničku infrastrukturu" u zapadnoj Ukrajini, ali je ukrajinska državna železnička kompanija "Ukrželeznice" saopštila da je "sasvim moguće da je meta ovog drona bio voz u kojem su bile diplomate".

- Bilo je zatrašujuće - kazao je penzionisani američki general Dejvid Petreus, bivši šef Centralne obaveštajne agencije (CIA), koji je bio u drugom vozu na stanici Jahodin.

Petreus je za Njujork post rekao da je "ovo delo istinski varvarskog vođe koji pokušava da teroriše ukrajinske civile", misleći na ruskog predsednika Vladimira Putina.

"Ukrželeznica" je saopštila da je voz "napustio stanicu ranije nego što se očekivalo zbog promene reda vožnje... usled stalnih pretnji ruskim napadima".

Foto: X/Printscreen

Naređenje za evakuaciju putnika u pogođenom vozu izdato je "samo 15 minuta" pre napada ruskog drona, dodali su.

I ukrajinske i poljske vlasti su saopštile da je ruski dron udario dva kilometra od njihove granice.

Bivši švedski premijer Karl Bilt, koji je takođe prisustvovao konferenciji u Kijevu, kazao je za BBC da je putnicima u njegovom vozu rečeno da se pripreme za evakuaciju pre nego što im je kasnije dozvoljeno da nastave putovanje.

- Po zaustavljanju voza u kojem sam bio, dobili smo naređenje da se pripremimo evakuaciju. Ali posle nekoliko minuta obavešteni smo da je sve u redu i da možemo da nastavimo - rekao je Bilt.

Taj voz je potom bezbedno stigao na poljsku graničnu stanicu u Dorohusku.

Vraćali se sa konferencije Jaltska evropska strategija u Kijevu

Džonson i drugi vodeći evropski savetnici za bezbednost vraćali su se sa konferencije Jaltska evropska strategija u Kijevu - godišnjeg događaja koji okuplja lidere i stručnjake iz politike, biznisa, bezbednosti i medija.

1/8 Vidi galeriju Dejvid Petreus, američki general i bivši direktor CIA Foto: Efrem Lukatsky/AP, Pawel Supernak/PAP, SERGEY DOLZHENKO/EPA

Prema nekim izveštajima, Bilt je bio u istom vozu u kojem i Džonson, ali bivši britanski premijer nije potvrdio detalje.

- Ne znam kakva je uvrnuta logika navela Putina da digne u vazduh ukrajinsku lokomotivu koja je stajala na poljskoj granici - napisao je Džonson na društvenoj mreži X.

Rekao je da je ovo "vrsta besmislenog napada koji Ukrajinci trpe svakog dana, čak i na civilnim prugama".

On je pozvao saveznike Kijeva da hitno obezbede Ukrajincima "protivvazdušnu odbranu koja im je potrebna".

Boris Džonson Foto: Alex MacNaughton / Alamy / Profimedia

Ukrajina je više puta apelovala na saveznike, posebno na SAD, da obezbede više presretača za odbranu od svakodnevnih ruskih napada koji sve više koriste brze balističke rakete i dronove na mlazni pogon.

Putinove optužbe na račun Džonsona

U Intervjuu američkom novinaru Takeru Karlsonu u februaru 2024. godine, dve godine od početka ruske invazije na Ukrajinu, Putin je optužio Džonsona i tadašnje zvaničnike u Vašingtonu da su sprečili zaključivanje mirovnog sporazuma u Istanbulu.

Putin je tada rekao da je šef ukrajinske delegacije na pregovorima u Istanbulu već potpisao sporazum, a onda se umešao Džonson.

- To je priznao upravo taj potpisnik sporazuma - naveo je Putin u intervjuu i dodao da bise "rat odavno završio da nije bilo Vašingtona i Džonsona".

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrej Sibiha rekao je da "varvarski udari" na ukrajinsko-poljskoj granici u Jahodinu pokazuju da "Putin 'kuca' direktno na vrata Evropske unije i NATO" i ponovio pozive na još veće sankcije Moskvi.

- Putin mora da shvati da će se na njegovo varvarstvo odgovoriti odlučnom akcijom koja povećava cenu rata na, po njega, neprihvatljiv nivo. To je jedini način da ga zaustavimo - kazao je Sibiha.

1/4 Vidi galeriju Andrij Sibiha Foto: Maxym Marusenko/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Shutterstock, Vesa Moilanen / Lehtikuva / Profimedia, Vesa Moilanen / Lehtikuva / Profimedia

Poljski premijer Donald Tusk održao hitan sastanak povodom jučerašnjih dešavanja.

- Eskalacija dejstava sa ruske strane postaje stvarnost i ona su sve bliže našoj granici - naveo je Tusk.

1/7 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER MATTHYS/EPA