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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je objavio da je uveo sankcije prema svojoj bivšoj predstavnici za medije Juliji Mendel, uz tvrdnju da je ona, uz još devet osoba, širila rusku propagandu i pružala podršku agresivnoj politici Moskve prema Kjevu.

Julija Mendel je radila za Zelenskog od 2019. do 2021. godine i poručila je da je uvođenje sankcija nad državljanima Ukrajine suprotno odredbama Ustava.

Zelenski je naveo da će sankcije trajati 10 godina i da obuhvataju zamrzavanje finansijskih sredstava i zabranu učešća u trgovinskim delatnostima.

Poručeno je da se sankcije odnose na deset Rusa i Ukrajinaca, među kojima je Julija Mendel, zbog širenja dezinformacija i ruske propagande i podrške agresivnoj politici Moskve prema Kijevu.

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Julija Mendel Foto: screenshot X/TuckerCarlson

Julija Mendel je bila prvi šef informativne službe Zelenskog pošto je izabran za šefa države i poručila je da je očekivala zabrane, javlja Rojters.

Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Sankcije protiv ukrajinskih državljana su neustavne, kao i mnogo odluka Zelenskog. On nameće sankcije svakome ko se zalaže za mir u Ukrajini, navela je Julija Mendel.

(Kurir.rs/FoNet)

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