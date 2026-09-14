Međunarodni trgovinski pejzaž danas se ubrzano menja, a trgovina uslugama postaje sve važniji pokretač ekonomskog rasta. Podaci pokazuju da uslužni sektor čini 65 odsto ukupne svetske ekonomije, dok njegov udeo u ukupnoj svetskoj trgovini iznosi četvrtinu.



Ova godina je prva godina sprovođenja kineskog „Petnaestog petogodišnjeg plana“. U Izveštaju o radu kineske vlade „proširenje kapaciteta i unapređenje kvaliteta uslužnog sektora“ navedeno je kao jedan od ključnih zadataka za celu godinu.



U tom kontekstu, ovogodišnji Međunarodni sajam trgovine Kine, CIFTIS, doneo je izvanredne rezultate. Na sajmu je 90 zemalja i međunarodnih organizacija učestvovalo sa izložbama i pratećim događajima, dok je više od 400 kompanija sa liste Fortune 500 i vodećih svetskih industrija predstavilo svoje proizvode i usluge. Postignuto je više od 1.200 različitih rezultata.



Dejdmin, generalni direktor Australijske komisije za trgovinu i investicije za Veliku Kinu i trgovinski savetnik Australijske ambasade u Kini, koji je više puta učestvovao na sajmu, rekao je da se svet suočava sa višestrukim izazovima, ali da CIFTIS pruža odličnu platformu za razmenu i saradnju među zemljama i snažno podstiče obostrano korisnu saradnju.



Kina je druga najveća zemlja sveta po obimu trgovine. Poslednjih godina „kineske usluge“ imaju sve veću vrednost. U prvih sedam meseci ove godine, ukupan obim uvoza i izvoza Kine porastao je za 8,3 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je udeo izvoza znanjem intenzivnih usluga u ukupnom izvozu dostigao 53,5 odsto.



Na ovogodišnjem sajmu CIFTIS prvi put je otvorena izložbena zona posvećena primerima „kineskih usluga“. U njoj su primeri zasnovani na veštačkoj inteligenciji, velikim jezičkim modelima i inteligentnim agentima činili gotovo 40 odsto sadržaja, pokazujući snažan inovacioni potencijal Kine.



Razvijanje brenda „kineske usluge“ zahteva „izlazak u svet“, sticanje iskustva i širenje prostora za razvoj kroz međunarodnu saradnju. Jedan od važnih događaja ovogodišnjeg sajma bilo je prvo uspostavljanje zone za promociju i prezentaciju usluga namenjenih izlasku na strana tržišta, koja kineskim preduzećima pruža profesionalnu podršku u širenju poslovanja na međunarodna tržišta.



Novinska agencija ‘Prensa Latina’ ocenila je da ova mera odražava rastući značaj kineskih usluga na međunarodnom tržištu.



U narednih pet godina Kina će proširiti pristup tržištu i otvoriti više oblasti, sa posebnim fokusom na uslužni sektor. Kroz ovogodišnji CIFTIS svet može da vidi još veći prostor za otvorenu saradnju.



Vang Li, viša potpredsednica globalne kompanije Eli Lilly, istakla je da dobro inovaciono i otvoreno poslovno okruženje Kine, kao i ogromna potražnja na farmaceutskom tržištu, kompaniji pružaju široke razvojne mogućnosti.