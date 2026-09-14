STRANKE LEVOG CENTRA BIVŠE ŠVEDSKE PREMIJERKE U BLAGOM VOĐSTVU Blok Na 94% prebrojanih glasova imaju 3 poslanika više od partija koje predvodi predsednik vlade
- Blok levog centra bivše premijerke Magdalene Anderson vodi za tri poslanička mesta nad desnicom premijera Ulfa Kristersona.
- Na 94 odsto prebrojanih glasova opozicija ima 176 mandata, a savez koji podržava vladu 173.
- Konačni rezultati se očekuju tek pošto budu prebrojani svi glasovi iz inostranstva.
Preliminarni rezultati izbora u Švedskoj pokazuju da opozicioni blok stranaka levog centra ima blagu prednost od tri poslanička mesta u odnosu na vladajuće stranke desnice koje predvodi premijer Ulf Kristerson.
Švedska izborna komisija saopštila je rano jutros da su, na osnovu 94 odsto prebrojanih glasova, četiri opozicione stranke koje predvodi bivša premijerka Magdalena Anderson osvojile 176 od ukupno 349 mesta u parlamentu, a savez koji podržava vladu 173 mandata, preneo je AP.
Prebrojavanje glasova se nastavlja, a konačni rezultati očekuju se najranije u sredu.
Mediji navode da izbori verovatno neće promeniti švedsku prozapadnu politiku i podršku Ukrajini, ali da bi mogli da ukažu hoće li biti nastavljena ili dodatno pooštrena Kristersonova politika znatno strožeg pristupa migracijama.
Pobednik izbora verovatno neće biti poznat sve dok se ne prebroje svi glasovi iz inostranstva.
(Kurir.rs/FoNet)