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Svi glavni lideri 11 zemalja članica i 10 partnerskih država su učestvovali na samitu BRIKS-a u Nju Delhiju, 12. i 13. septembra ove godine. Pošto su došli predsednici Narodne Republike Kine i Ruske Federacije, Si Đinping i Vladimir Putin u zemlju kojom rukovodi premijer Narendra Modi, teško je bilo zamisliti ostale lidere drugih zemalja članica BRIKS da nisu bili u Indiji kad su se tamo okupljali vođe skoro polovine svetskog stanovništva. To je bila i prilika za dublju razmenu misli o promenama u svetu, koji je vidljivo sve drugačiji. A radilo se tek (ili već!) o osamnaestom okupljanju lidera BRIKS!

Već je objavljen program boravka predsednika Ruske Federacije, Vladimira Putina, koji je već stigao avionom u Nju Delhi, znači 11. septembra o. g. Kada se ima u vidu zvanična septembarska poseta Vašingtonu predsednika Kine, Si Đinpinga (ujedno i generalnog sekretara KPK), to okupljanje u Delhiju dobilo je i novu dimenziju. I više od toga, predsednik Si je, pored ličnog učešća na samom samitu BRIKS, imao mogućnost i za brojne bilateralne sastanke, uključujući one za koje Kina ima poseban interes.

Kad se ima u vidu ko je sve član BRIKS-a može se steći pravi utisak. Zastupljeni su svi kontinenti, uključujući najmnogoljudniju Aziju. Ako se gleda na Evropu i Aziju kao jedno, najveće kontinentalno parče planete Zemlje, onda su stvarno svi zastupljeni! I to zemlje koje ne pripadaju tzv. Zapadu. U BRIKS-u su, pored Kine, Rusije, Indije, Brazila i Južnoafričke Republike (od 2011.), i Iran (jedina muslimanska šiitska država), Indonezija (zemlja koja je najmnogoljudnija u čitavom muslimanskom svetu), Egipat (najveći broj stanovnika među arapskim državama), Etiopija (jedina afrička država koja nikada nije bila okupirana), Ujedinjeni Arapski Emirati (čije nam je bogatstvo poznato) i Saudijska Arabija (najveći izvoznik nafte iz Zaliva, sedište Meke i Medine, jedna od glavnih arapskih, sunitskih država). Ima još zemalja kandidata, koje čekaju poziv članica koje su se, po 18. put, posle JAR okupljale u Indiji da još jednom ukažu da G7 (tzv. „najrazvijenije zemlje sveta“) kaskaju za BRIKS-om u mnogo čemu, posebno u stopama razvoja i doprinosu svetskoj trgovini!

Meni je najvažnije to što je ugovoren bilateralni sastanak kineskog i indijskog lidera, što će reći da su se u poslednje vreme već treći put sreli predsednik Si i premijer Modi (pre toga u Kazanju i Tijanđinu), što će umnogome relaksirati odnose ove dve azijske zemlje sa najviše stanovnika na globu! Time ne samo da osnažuju Globalni Jug, već jačaju svetski mir i međunarodnu bezbednost.

Posle SOS-a, predsednik Si je održao važan govor na samitu BRIKS-a u Nju Delhiju i primetio da je još jača saradnja potrebna među zemljama članicama i partnerima, a da Ujedinjene Nacije ostaju kao uzor svima (bio je prisutan i A. Gutereš, koji na kraju ove godine napušta poziciju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija). Predsednik Si nije ovo rekao zbog prisustva genseka UN, već zato što veruje da UN ne mogu da funkcionišu drugačije, osim sledeći načela za koje se sada zalaže BRIKS. On se, pored toga, založio za dalji nesmetan razvoj svih država bez obzira na njihovu veličinu, inovativni razvoj, uzajamno obrazovanje, mir i stabilnost i globalno rukovođenje!

Reč „pravednost“ je ono što je predsednik Si ponavljao, a ona nam tako često nedostaje! Toliko često da nju zaboravljamo, a ključ je apsolutno svega, pa i slave Ujedinjenih nacija, koje, po rečima predsednika Sija, valja štititi, pored multipolarnosti. Takva je uloga BRIKS-a i zato postoji! I Globalni Jug o tome mora voditi računa.