ZVEZDA FILMOVA ZA ODRASLE NAĐENA MRTVA! Hana (25) pronađena u stanu vlasnika bara, prijateljica zatekla jeziv prizor: Povukla je iznenadan potez pre smrti
- Japanska glumica za odrasle Hana Kuraki (25) pronađena je mrtva u Tokiju, a policija još istražuje okolnosti smrti.
- Prema navodima, telo je pronašla prijateljica u stanu vlasnika bara u Kabukiču, koji je potom obavestio policiju.
- Vlasnik kluba Sakito demantovao je da je on pronašao telo i pozvao da se ne šire glasine o njenoj smrti.
Popularna zvezda filmova za odrasle u Japanu navodno je izvršila samoubistvo nakon što je njeno telo pronađeno u subotu u tokiškoj četvrti crvenih fenjera.
Hana Kuraki (25) navodno je pronađena od strane prijatelja u stanu koji pripada vlasniku jednog bara u četvrti Kabukičo u japanskoj prestonici, preneo je "Tokio Reporter".
Vlasnik kluba, Sakito, podelio je detalje o smrti Hane Kuraki u dugačkoj objavi na društvenim mrežama.
"Duboko sam ožalošćen i slomljenog srca saznanjem o smrti Hane Kuraki. Izražavam svoje iskreno saučešće", napisao je on, demantujući ranije objave u kojima se tvrdilo da je on bio taj koji je pronašao telo.
Sakito je rekao da je jedna od Haninih prijateljica pronašla u njegovom stanu i potom ga pozvala, nakon čega je on otišao u stan kako bi pomogao u rešavanju situacije i razgovarao sa tokijskom policijom.
Sakito je takođe naveo da mu je Kuraki govorila o problemima u svojoj vezi, ali je zamolio ljude da prestanu sa širenjem glasina i nagađanja o njenoj smrti.
"Nadam se da preminuloj i ljudima u njenom okruženju neće biti nanesena dodatna šteta kroz dezinformacije ili spekulacije", napisao je.
"Takođe se nadam svetu bez ljudi koji koriste nasilje da bi kontrolisali druge ili ih doveli do tako očajničkih koraka", nastavio je.
Kuraki je postala glumica u industriji za odrasle 2024. godine i trebalo je da učestvuje na sajmu adult industrije na Tajvanu kasnije ove godine.
U junu ove godine najavila je iznenadnu pauzu zbog povreda lica i vilice zadobijenih u saobraćajnoj nesreći.
"Obaveštenje: Odlučila sam da napravim pauzu na neko vreme, tako da ću suspendovati aktivnosti na određeni period.(Ipak želim da nastavim sa snimanjima ako bude moguće). Što se tiče trenutno zakazanih događaja, obavestiću vas o detaljima kada budete mogla", napisala je u objavi na mreži X.
(Kurir.rs/Njujork Post)