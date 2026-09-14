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Popularna zvezda filmova za odrasle u Japanu navodno je izvršila samoubistvo nakon što je njeno telo pronađeno u subotu u tokiškoj četvrti crvenih fenjera.

Hana Kuraki (25) navodno je pronađena od strane prijatelja u stanu koji pripada vlasniku jednog bara u četvrti Kabukičo u japanskoj prestonici, preneo je "Tokio Reporter".

Vlasnik kluba, Sakito, podelio je detalje o smrti Hane Kuraki u dugačkoj objavi na društvenim mrežama.

"Duboko sam ožalošćen i slomljenog srca saznanjem o smrti Hane Kuraki. Izražavam svoje iskreno saučešće", napisao je on, demantujući ranije objave u kojima se tvrdilo da je on bio taj koji je pronašao telo.

Hana Kuraki Foto: Printscreen

Sakito je rekao da je jedna od Haninih prijateljica pronašla u njegovom stanu i potom ga pozvala, nakon čega je on otišao u stan kako bi pomogao u rešavanju situacije i razgovarao sa tokijskom policijom.

Sakito je takođe naveo da mu je Kuraki govorila o problemima u svojoj vezi, ali je zamolio ljude da prestanu sa širenjem glasina i nagađanja o njenoj smrti.

"Nadam se da preminuloj i ljudima u njenom okruženju neće biti nanesena dodatna šteta kroz dezinformacije ili spekulacije", napisao je.

Hana Kuraki Foto: Printscreen

"Takođe se nadam svetu bez ljudi koji koriste nasilje da bi kontrolisali druge ili ih doveli do tako očajničkih koraka", nastavio je.

Kuraki je postala glumica u industriji za odrasle 2024. godine i trebalo je da učestvuje na sajmu adult industrije na Tajvanu kasnije ove godine.

U junu ove godine najavila je iznenadnu pauzu zbog povreda lica i vilice zadobijenih u saobraćajnoj nesreći.