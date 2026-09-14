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Pukovnik američkog Ratnog vazduhoplovstva, predstavljen samo vojnom oznakom "Bravo", izvučen je iz Irana zajedno sa drugim pilotom nakon što je njihov borbeni avion oboren iznad te zemlje, a sinoć je prvi put u javnosti izneo detalje te izuzetno opasne operacije.

"Bravo" je trenutak kada je projektil pogodio avion opisao kao "udarac teretnog voza".

On je sedeo iza pilota kao oficir za sisteme naoružanja, a zajedno sa pilotom označenim kao "Alfa" učinio je sve u pokušaju da spase avion.

Ubrzo je postalo jasno da se avion ne može da se sačuva, pa su se njih dvojica katapultirali.

"Bravo" je u intervjuu za emisiju "60 minuta“ na CBS njuzu kazao je da mu je padobran bio oštećen i da je tokom slobodnog pada ka zemlji, procenjenom brzinom od 110-160 km/h, učinio sve što je mogao da "raspakuje ili izvuče delove padobrana".

- U jednom trenutku kada sam pogledao gore i video da nema padobrana, to je bila najstrašnija stvar koju sam ikada ugledao. Zato sam zastao, baš tada, i pomolio se: "Gospode, neka bude tvoja volja. Ali ako želim da prođem kroz ovo, potrebna mi je pomoć" - kazao je "Bravo".

Povredio kičmu i slomio ruku i rame

Prilikom pada, na osam kilometara daleko od "Alfe", povredio je kičmu i slomio ruku i rame, istegao skočni zglob i zaradio krvave ogrebotine na glavi i licu, ali je nekako preživeo.

Napolju je bilo mračno, a "Bravo" je počeo da razaznaje deo okruženja kako je sunce izlazilo.

1/7 Vidi galeriju Spasavanje američkih pilota iz Irana nakon obaranja borbenog aviona F-15E u aprilu 2026. Foto: screenshot YT/60minutes

Uprkos povredama, uspeo je da se popne uz strmi greben dug 2.100 metara, a da ga pritom ne otkriju iranske snaga koje su se približavale.

- Nikada ne dozvoli da te nedostatak motivacije dovede na iransku televiziju - rekao je Bravo.

Kod sebe je imao samo pištolj, uređaj za komunikaciju i odašiljač koji je američkim trupama putem satalita prikazivao njegovu lokaciju.

Pilot je spasen ubrzo nakon pada, dok je "Bravo izvučen iz Irana 50 sati kasnije.

Preživljavanje dva dana iza neprijateljskih linija nazvao je "modernim čudom".

Pentagon nije javno identifikovao članove posade misije šifrovanog naziva "Dude44" (Batica44) zbog zabrinutosti za njihovu bezbednost.

"Alfa" spasen posle šest sati

Nekih šest sati nakon iranskog obaranja F-15E, američke trupe su uspele da spasu "Alfu" u rizičnom prepadu izvedenom tokom dana.

Iranci su pucali i helikopteri SAD koji su učestvovali u spasilačkoj misiji počeli su da gore.

- Pucnjave je bilo sve vreme i kada su dolazili i kada su odlazili. Ali su izvukli "Alfu" - kazao je u istoj emisiji CBS njuza Pit Hegset, šef Pentagona koji u drugoj administraciji predsednika Donalda Trampa ima funkciju ministra rata.

Posao je bio samo do pola završen.

Spasilačke snage nisu uspele da pronađu drugog člana posade aviona i povukle su se.

Američki borbeni avion F-15E Foto: Profimedia / Planetpix / Alamy

A kada je pala noć tog prvog dana u Iranu, "Bravo" je uspeo da pošalje prvu poruku kući.

- Kada sam došao do trenutka kada sam mogao da se preispitam i razmislim o svemu kroz šta sam prošao, poslao sam: "Bog je dobar", kao priznanje za sve kroz šta me je proveo - kazao je Bravo.

On je obavestio američku vojsku da je povređen, ali da je u pokretu.

Pomoć je stizala tek za dva dana.

- Verujem da je to dokaz Božjeg proviđenja u mom životu, da me provede kroz taj trenutak na način da ne spreči povrede, ali da spreči bilo kakve katastrofalne povrede koje bi uticale na moju sposobnost da preživim - kazao je "Bravo".

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

U spasavanju su učestvovalo stotine pripadnika američkog vojnog i obaveštajnog osoblja, uključujući specijalne snage kao što su "Delta fors" kopnene vojske i Tim 6 mornaričkih "foka" (Navy SEAL Team Six).

Operativci Centralne obaveštajne agencije (CIA) su prethodno organizovali kampanju obmane kako bi prevarili iranske vlasti, koje su ponudile novčanu nagradu za hvatanje pilota.

Uništena dva transportna aviona vredna 100 miliona dolara

U emisiji "60 minuta" prikazan je video snimak Pentagona sa kojeg je skunuta oznaka tajnosti, a koji prikazuje elitne snage padobranskog spasilačkog tima Ratnog vazduhoplovstva kako se kreću ka "Bravu" da bi ga spasili.

On je odbio da kaže šta su mu specijalci rekli kada su konačno stigli do njega.

Tokom akcije spasavanje američka vojska je digla u vazduh dva oštećena transportna aviona za specijalne operacije MC-130J, vredna 100 miliona dolara, koji su čekali da izvedu komandose i spasenog pukovnika iz Irana.