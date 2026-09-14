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Dva kombi-taksija sudarila su se direktno, a treće vozilo je naletelo na njih na jednom od glavnih auto-puteva u Južnoafričkoj Republici (JAR) pri čemu je poginulo najmanje 21 lice, dok je više osoba zadobilo teške povrede, saopštile su vlasti u ponedeljak.

Udes se dogodio u nedelju uveče u provinciji Zapadni Kejp, između gradića Princ Albert i Liu-Gamka, oko 380 kilometara istočno od Kejptauna, saopštila je Agencija za upravljanje drumskim saobraćajem.

Agencija je dodala da bi broj stradalih "mogao da se promeni dok hitne službe i nadležni u Zapadnom Kejpu nastavljaju procenu uviđaja na mestu nesreće".

Kombi-taksiji su glavno sredstvo javnog prevoza za milione ljudi u Južnoafričkoj Republici i često učestvuju u saobraćajnim nesrećama sa smrtnim ishodom.

U dva odvojena udesa u kojima su učestvovali kombi-taksiji u januaru poginulo je najmanje 25 osoba, uključujući četrnaestoro dece. Tri žrtve nedeljne nesreće hitno su prevezene u bolnicu, ali su po dolasku proglašene mrtvima, navela je policija.

Vlasti veruju da je do nesreće došlo nakon što su se dva minibus taksija direktno sudarila, posle čega je na njih naletelo jedno terensko vozilo (SUV), saopštilo je Odeljenje za mobilnost Zapadnog Kejpa.