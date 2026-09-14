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Generalni tužilac Ukrajine, Ruslan Kravčenko, navodno je napustio zemlju tokom noći u ponedeljak, 14. septembra, u službenom vozilu, dok se sukob sa ukrajinskim anti-korupcijskim agencijama rasplamsavao nakon istrage pod nazivom "Kartagina" o navodnoj kriminalnoj mreži koja je delovala unutar Kancelarije generalnog tužioca.

Ukrajinski mediji su preneli da je Kravčenko napustio Ukrajinu tokom noći, pozivajući se na izvore iz organa reda. Centar za borbu protiv korupcije (ANTAC) takođe je izvestio o njegovom odlasku.

Potpisao obaveštenje o sumnji protiv direktora NABU i osobe iz SAPO

Navodni odlazak usledio je samo nekoliko sati nakon što je Kravčenko objavio da je potpisao Obaveštenje o sumnji protiv direktora Nacionalnog anti-korupcijskog biroa (NABU), Semjena Krivonosa, optužujući ga za falsifikovanje službenih dokumenata radi sticanja naročito velike nepripadajuće koristi, kao i za fiktivno usvojenje koje je navodno imalo za cilj stvaranje osnova za izbegavanje pravne odgovornosti.

Kravčenko je takođe objavio odvojenu sumnju protiv osobe bliske šefu Specijalizovanog anti-korupcijskog tužilaštva (SAPO), Oleksandru Klimenku, navodeći pokušaj nudiocima nepripadajuće koristi sudijama Visokog anti-korupcijskog suda i olakšavanje izbegavanja mobilizacije.

NABU i SAPO su odbacili optužbe, navodeći da Krivonosu nije zvanično uručeno nikakvo obaveštenje o sumnji i demantujući Kravčenkove tvrdnje da je NABU zaplenio krivične predmete pomenute u njegovoj izjavi.

Ovi događaji predstavljaju najnoviju eskalaciju u krizi koja je započela operacijom "Kartagina", koju su NABU i SAPO pokrenuli 4. septembra.

Ruslan Kravčenko Foto: Marianna Kotyk / Zuma Press / Profimedia

Kako je istraga "Kartagina" izazvala krizu

NABU i SAPO su 4. septembra saopštili da su razotkrili kriminalnu grupu koja je navodno delovala unutar Kancelarije generalnog tužioca i pružala zaštitu mreži prevarantskih kol-centara.

Istraga je dovela do pritvaranja visokog zvaničnika Kancelarije generalnog tužioca i pokrenula političku krizu oko Kravčenka.

Kravčenko je negirao umešanost u navodnu šemu i 6. septembra izjavio da je zaposleni koji je umešan u slučaj suspendovan, kao i da će nadležna služba biti podvrgnuta reviziji. Predsednik Volodimir Zelenski se 7. septembra odvojeno sastao sa Kravčenkom i šefovima NABU-a i SAPO-a. Kravčenko je nakon toga podneo ostavku.

Još trojica viših tužilaca smeštena su van dužnosti narednog dana.

Uprkos tome što je najavio ostavku, Kravčenko je ostao na funkciji do odluke parlamenta. U ponedeljak, 14. septembra, eskalirao je sukob objavljivanjem sumnji protiv Krivonosa i osobe bliske Klimenku.

Zelenski poziva na razrešenje Kravčenka

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je u ponedeljak pozvao parlament da razreši Kravčenka, rekavši da generalni tužilac ima samo jednu opciju.

"Ovaj generalni tužilac ima samo jedan put: da napusti svoju funkciju. To je upravo ono što sam mu rekao", izjavio je Zelenski.

Dodao je da Ukrajina ima "sve razloge" za takvu odluku i pozvao poslanike da odobre Kravčenkovo razrešenje bez odlaganja.

1/6 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: Adem ALTAN / AFP / Profimedia, EPA Stringer

Spekulacija: da li je Kravčenko otišao u zamenu za napad na NABU?

Organizacija ANTAC je sugerisala znatno kontroverznije objašnjenje za Kravčenkov odlazak.

ANTAC je naveo da je Kravčenko mogao da napusti Ukrajinu samo uz saglasnost i dozvolu Zelenskog, tvrdeći da je dobio odobrenje za putovanje u inostranstvo u zamenu za potpisivanje sumnje protiv Krivonosa. Ova grupa je optužbe protiv NABU-a i SAPO-a opisala kao odmazdu i pokušaj skretanja pažnje sa istrage "Kartagina".

Međutim, trenutno ne postoje javno utvrđeni dokazi da je Zelenski odobrio Kravčenkov odlazak u zamenu za pokretanje sumnje protiv Krivonosa.