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Američki predsednik Donald Tramp umanjio je rizike koje predstavlja veštačka inteligencija (AI) posle višednevnih strašnih upozorenja stručnjaka.

„Mnogo je veoma negativnih sila koje to pokreću (upozorenja), a koje ne bi trebalo da ih pokreću... govore o stvarima koje se neće dogoditi“, rekao je Tramp tokom posete Irskoj.

Jedno od upozorenja došlo je od bivšeg istraživača Antropika koji je rekao da „postoji velika šansa da bi veštačka inteligencija mogla da ubije sve ljude u neposrednoj budućnosti“ ako se nastavi trenutni tempo razvoja.

Vodeći stručnjaci u industriji saglasili su se sa njim i pozvali na usporavanje razvoja veštačke inteligencije.

Tramp nije direktno govorio o tom upozorenju, ali je rekao: „Mi smo ispred Kine u veštačkoj inteligenciji... i, iskreno, želim da tako ostane jer ko god pobedi u razvoju veštačke inteligencije, taj pobeđuje.“

Američki predsednik je izneo ovo mišljenje istog dana kada je istraživač veštačke inteligencije Džejkob Kokson, koji je nedavno napustio Antropik, rekao za BBC da su zaposleni koji su razvijali sisteme „iskreno uplašeni“ za budućnost čovečanstva.

1/13 Vidi galeriju Tramp u dvodnevnoj poseti Irskoj Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, NEIL HALL/EPA, Kin Cheung/AP

Kokson, koji je radio i u OpenAI-ju, pozdravio je ideju o usporavanju, ali je rekao da bi to trebalo koordinisati sa Kinom i da bi svako usporavanje moralo da bude ograničeno kako bi se izbeglo da Kina preuzme prednost.

Mask i Altman podržali upozorenje

Milijarder Ilon Mask, vlasnik društvene mreže Iksa i alatke veštačke inteligencije Grok, i Sem Altman iz OpenAI-ja podržali su upozorenje šefa Antropika, Darija Amodeija, da tempo razvoja treba usporiti „kako bi se smanjio rizik da nešto ozbiljno krene po zlu“.

Pitanja u vezi sa veštačkom inteligencijom izazvala su žestoku debatu i predstavljaju dilemu za mnoge svetske lidere.

S jedne strane, ovaj sektor se vidi kao ogromna prilika za podsticanje privrednog rasta i način za poboljšanje zastarelih digitalnih sistema i načina rada.

Ali, bilo je i niza incidenata u kojima je veštačka inteligencija izgleda ozbiljno pogrešila.

U avgustu, OpenAI je saopštio da je usporio obuku nekih od najnaprednijih modela veštačke inteligencije kako bi poboljšao bezbednost.

Proizvođač ChatGPT-a rekao je da dodaje nove mere pošto su njegovi agenti veštačke inteligencije zaobišli zaštitne mere i hakovali tehnološki startap Hugging Face.

„Razmišljamo o kontrolisanju veštačke inteligencije, ali se trudimo i da budemo i vodeći u tom polju", rekao je Tramp posle tog incidenta.

1/20 Vidi galeriju Donald Tramp Dablin Irska Foto: NEIL HALL/EPA

Istog meseca otkriveno je da su dva najmoćnija alata veštačke inteligencije na svetu kreirala lažne ljudske profile kako bi pokušali da prevare ljude u pokušajima sajber napada.

Britanski Institut za bezbednost veštačke inteligencije (AISI) saopštio je da je u najozbiljnijem slučaju model veštačke inteligencije Anthropic Mythos pokušao da dobije pristup usluzi slanjem privatnih poruka, podesivši lažne naloge koji imitiraju stvarne ljude, a potom sakrio dokaze.

SAD žele da održe globalnu tehnološku dominaciju

Trampova administracija kaže da Sjedinjene Američke Države (SAD) moraju da održe globalnu tehnološku dominaciju, označavajući ga kao „pitanje nacionalne bezbednosti".

Ipak, priznaju da je potrebna velika budnost i oprez u vezi sa rizicima koje predstavljaju nove tehnologije.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Daladu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Poziv vodećih ljudi u oblasti veštačke inteligencije pokrenuo je diskusiju u Vašingtonu, gde se zakonodavci suočavaju sa pritiskom da se pozabave tim potencijalnim rizicima u vezi sa brzim razvojem veštačke inteligencije.

Tokom gostovanja u emisiji „O stanju nacije“ na CNN-u, Majk Džonson, predsedavajući Predstavničkog doma Kongresa, pozvao je na oprez u vezi sa žurbom u regulisanju veštačke inteligencije, tvrdeći da bi to moglo da „uguši američke inovacije“.

„Ako Kongres užurbano pokuša da reguliše veštačku inteligenciju, izgubićemo trku sa Kinom, a to je pretnja svakom Amerikancu“, rekao je Džonson iz Republikanske partije.

„Dakle, moramo da uspostavimo ravnotežu. Moramo čvrsto da držimo ruke na volanu.“

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Vođa manjine u Predstavničkom domu Hakim Džefris iz opozicione Demokratske partije zalaže se za „odlučnu akciju“ zakonodavaca.

SAD bi trebalo da uspore „tempo razvoja kako bi zaštitile američki narod i osigurale da veštačka inteligencija bezbedno napreduje“, rekao je on u intervjuu ABC-ju-

Odgovarajući na nedavne komentare industrije veštačke inteligencije, tehnološki investitor Dejvid Saks, član Trampovog Odbora savetnika za nauku i tehnologiju, pozvao je kompanije da same sebe kontrolišu.

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„Prestanite da se pretvarate da vam je potrebna bilo čija dozvola“, objavio je na Iksu.

„Zato samo napred i pređite granicu. Vi ste ti koji je postavljate.

„Tražite vaš željeni regulatorni okvir jer će cena toga izgledati kao ucena javnosti i političkog sistema. Zato samo uradite to“, napisao je Saks.

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Ipak, postoji barem neki međustranački konsenzus o regulaciji veštačke inteligencije.

Grupa demokrata i republikanaca u Predstavničkom domu u julu je predstavila predlog zakona o granicama, koji treba da uspostavi nacionalni okvir za bezbednost i nadzor veštačke inteligencije.

„Istraživači bezbednosti podnose ostavke, moćni modeli veštačke inteligencije se otržu kontroli, a kompanije ionako samo jure napred“, napisala je na Iksu Lori Trahan, poslanica iz Demokratske partije iz Masačusetsa, koautorka predloga zakona.