"Nakon odluke Ustavnog saveta iz sredine avgusta o zabrani korišćenja društvenih mreža za osobe mlađe od 15 godina, zadužio sam premijera da pronađe rešenje koje je u skladu sa primedbama Saveta i i evropskim pravom.To je sada i učinjeno", navodi predsednik Francuske. Makron se nada da će zabrana korišćenja društvenih mreža za mlađe od 15 u Francuskoj stupiti na snagu pre nego što on napusti Jelisejsku palatu 2027. godine.