NOVI NACRT ZAKON ZAKONA O ZABRANI DRUŠTVENIH MREŽA ZA MLAĐE OD 15 GODINA Makron ne odustaje nakon što je francuski Ustavni savet poništio deo predloga
- Francuska vlada pripremila je novi nacrt zakona o zabrani društvenih mreža za mlađe od 15 godina i danas ga šalje Evropskoj komisiji.
- Makron poručuje da neće odustati i nada se da će zabrana stupiti na snagu pre 2027. godine.
- Ustavni savet je ranije poništio deo predloga, ocenivši da zadire u slobodu izražavanja i komunikacije adolescenata.
Francuska vlada pripremila je novi nacrt zakona o zabrani društvenih mreža za mlađe od 15 godina, koji danas podnesi Evropskoj komisiji, prenose francuski mediji.
"Nakon temeljnog tehničkog rada, vlada danas Evropskoj komisiji podnosi nove pisane podneske, mesec dana nakon odluke Saveta", napisao je jutros predsednik Francuske Emanuel Makron na društvenoj mreži X.
Istrajaćemo u ovome do kraja, poručio je Makron.
"Nakon odluke Ustavnog saveta iz sredine avgusta o zabrani korišćenja društvenih mreža za osobe mlađe od 15 godina, zadužio sam premijera da pronađe rešenje koje je u skladu sa primedbama Saveta i i evropskim pravom.To je sada i učinjeno", navodi predsednik Francuske. Makron se nada da će zabrana korišćenja društvenih mreža za mlađe od 15 u Francuskoj stupiti na snagu pre nego što on napusti Jelisejsku palatu 2027. godine.
Francuski parlament je u julu usvojio zakon o zabrani društvenih mreža za mlađe od 15 godina.
Međutim, Ustavni savet, najviši ustavni organ u Francuskoj, poništio je deo predloga zakona.
Ustavni savet je, između ostalog, naveo da tekst koji je usvojio francuski parlament predstavlja nesrazmerno zadiranje u slobodu izražavanja i komunikacije adolescenata.
(Kurir.rs/Beta)