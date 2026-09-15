BUNDESVER NA KORAK OD MOBILIZACIJE? Nemci ne mogu da popune brigadu u Litvaniji, kreće kampanja za regrutovanje
- Nemačko Ministarstvo odbrane uvodi obavezno popunjavanje brigade Bundesvera u Litvaniji, pošto dobrovoljno regrutovanje nije dalo rezultate.
- Krajem septembra počinje kampanja za regrutovanje do 1.000 vojnika koji će biti upućeni u Litvaniju.
- Plan je da do kraja 2027. tamo bude raspoređeno oko 4.800 nemačkih vojnika i oficira, a nedostaju i stručnjaci za IT, logistiku i kuvari.
Nemačko Ministarstvo odbrane odlučilo je da uvede obavezno popunjavanje ljudstvom za brigadu Bundesverau Litvaniji, nakon što su napori da se ona popuni na dobrovoljnoj bazi bili neuspešni.
Ovo je preneo list "Bild", pozivajući se na sopstvene izvore.
Prema navodima lista, krajem septembra počinje kampanja za regrutovanje do 1.000 vojnika koji će biti obavezno upućeni u Litvaniju.
List napominje da postoje planovi da se tamo do kraja 2027. godine rasporedi oko 4.800 nemačkih vojnika i oficira. Broj dobrovoljaca je bio nedovoljan; jedinici nedostaju stručnjaci u oblastima kao što su informacione tehnologije i logistika, kao i kuvari.
U junu je "Bild" izvestio da je Bundesver uspeo da popuni samo 60 odsto pozicija u brigadi putem dobrovoljnog regrutovanja. S tim u vezi, ministar odbrane Boris Pistorijus nije isključio mogućnost uvođenja obaveznog regrutovanja.