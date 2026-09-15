Slušaj vest

Nemačko Ministarstvo odbrane odlučilo je da uvede obavezno popunjavanje ljudstvom za brigadu Bundesverau Litvaniji, nakon što su napori da se ona popuni na dobrovoljnoj bazi bili neuspešni.

Ovo je preneo list "Bild", pozivajući se na sopstvene izvore.

Prema navodima lista, krajem septembra počinje kampanja za regrutovanje do 1.000 vojnika koji će biti obavezno upućeni u Litvaniju.

List napominje da postoje planovi da se tamo do kraja 2027. godine rasporedi oko 4.800 nemačkih vojnika i oficira. Broj dobrovoljaca je bio nedovoljan; jedinici nedostaju stručnjaci u oblastima kao što su informacione tehnologije i logistika, kao i kuvari.

U junu je "Bild" izvestio da je Bundesver uspeo da popuni samo 60 odsto pozicija u brigadi putem dobrovoljnog regrutovanja. S tim u vezi, ministar odbrane Boris Pistorijus nije isključio mogućnost uvođenja obaveznog regrutovanja.

Ne propustitePlanetaGENERALNI TUŽILAC UKRAJINE SLUŽBENIM VOZILOM NAPUSTIO ZEMLJU? Zelenski traži njegovu HITNU OSTAVKU, a ANTAC tvrdi da je sve deo OPASNOG DILA sa Volodimirom!
ruslan.jpg
PlanetaMISIJA "BATICA44" POŠLA PO ZLU, 50 SATI PAKLA AMERIČKOG PILOTA U IRANU Obaranje F-15E, skrivanje, Delta fors, "foke", CIA - ovako je izvučen "Bravo"! (VIDEO)
Screenshot 2026-09-14 092653 copy.png
PlanetaSTRANKE LEVOG CENTRA BIVŠE ŠVEDSKE PREMIJERKE U BLAGOM VOĐSTVU Blok Na 94% prebrojanih glasova imaju 3 poslanika više od partija koje predvodi predsednik vlade
magdalena-anderson.jpg
PlanetaZELENSKI UVEO SANKCIJE BIVŠOJ PORTPAROLKI Julija Mendel "širila dezinformacije i rusku propagandu i podržavala agresivnu politiku Moskve prema Kijevu"
Volodimir Zelenski