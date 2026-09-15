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Nemačko Ministarstvo odbrane odlučilo je da uvede obavezno popunjavanje ljudstvom za brigadu Bundesverau Litvaniji, nakon što su napori da se ona popuni na dobrovoljnoj bazi bili neuspešni.

Ovo je preneo list "Bild", pozivajući se na sopstvene izvore.

Prema navodima lista, krajem septembra počinje kampanja za regrutovanje do 1.000 vojnika koji će biti obavezno upućeni u Litvaniju.

List napominje da postoje planovi da se tamo do kraja 2027. godine rasporedi oko 4.800 nemačkih vojnika i oficira. Broj dobrovoljaca je bio nedovoljan; jedinici nedostaju stručnjaci u oblastima kao što su informacione tehnologije i logistika, kao i kuvari.